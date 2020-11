METEO – L’ALLUVIONE dell’11 e del 12 Novembre 2012 di Albinia, in Toscana: 6 furono i morti, ecco il dettaglio

Vortice polare ricompattato come causa di una seconda parte di autunno fin qui piuttosto stabile

Come in molti avranno osservato nelle ultime settimane ciò che era della prima parte dell’autunno ovvero frequentemente perturbato a causa dei numerosi affondi, ora non è più. Infatti le condizioni meteo sono apparse spesso stabili a causa di una robusta presenza di un campo anticiclonico di matrice afroazzorriana che ha avvolto e continua ad avvolgere buona parte del bacino del Mediterraneo a causa di un vortice polare ricompattato su se stesso.

Condizioni di stabilità anche quest’oggi e nei prossimi giorni sull’Italia

Anche oggi infatti, come è evidente dalle immagini satellitari e dal radar meteorologico a nostra disposizione, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono generalmente stabili, con qualche foschia o nebbia tra la notte e la mattinata soprattutto in Pianura Padana e nelle vallate interne, anche se localmente non mancano anche altrove. Tale situazione, con temperature oltre la media del periodo, si protrarrà ancora nei prossimi giorni. Andiamo dunque a vedere quando tornerà il maltempo.

L’Alluvione dell’11 e del 12 Novembre 2012 di Albinia

In un contesto meteorologico piuttosto tranquillo sull'Italia come da diversi giorni a questa parte, all'indomani del triste anniversario dell'alluvione di Albinia cerchiamo di ricordare come possiamo quell'evento partendo dalla situazione sinottica: una goccia fredda insisteva sulle zone nordoccidentali dell'Africa e veniva in quel momento alimentata da un corridoio di correnti atlantiche attivo sul Mediterraneo occidentale. Sulle zone più orientali del mare nostrum invece l'Anticiclone sospinto anche dal moto ciclonico della predetta goccia fredda. Una configurazione che già esplicava una certa pericolosità.