METEO – L’ALTA PRESSIONE batte la RITIRATA, arriva il MALTEMPO in ITALIA, ecco quando e dove

Prima decade di aprile con clima primaverile e generale stabilità La prima decade del mese di aprile si è ormai conclusa da un paio di giorni ed è trascorsa all’insegna della prevalente stabilità. Questo nonostante le premesse, con temperature degne del periodo invernale o tardo invernale nei primissimi giorni del mese, successivamente risaliti su valori anche spesso oltre la media del periodo soprattutto sulle regioni centro-settentrionali grazie all’espansione di un esteso promontorio anticiclonico di origine afroazzorriana che oltre ad abbracciare la nostra Penisola ha interessato anche buona parte del continente europeo centro-occidentale. Non a caso, anche qui le temperature sono spesso risultate anomale, soprattutto nella seconda metà della prima decade. Pasqua con isolati temporali in Italia L’inizio della seconda decade del mese ha portato qualche novità solamente a vasta scala sinottica, con un arretramento dell’Anticiclone piuttosto evidente causato dall’improvviso e repentino abbassamento della corrente a getto e quindi del flusso atlantico. Al momento tale evoluzione non ha portato effetti diretti ed evidenti sulla nostra Penisola, ciò non toglie che nel corso di questo pomeriggio qualche locale temporale ha interessato soprattutto le aree più settentrionali del Trentino e la dorsale appenninica centro-meridionale, in particolare tra basso Lazio e Campania interni, dove gli accumuli risultano blandi se non addirittura assenti. Goccia fredda in affondo nel Mediterraneo, Pasquetta non benissimo nella seconda parte Dopo che i primi effetti di un arretramento da parte dell’Alta pressione si sono manifestati oggi sull’Italia, nella giornata di domani lunedì 13 aprile, coincidente tra l’altro con la festività di Pasquetta, le condizioni meteo potrebbero subire un ulteriore peggioramento a causa dell’affondo di una goccia fredda sulla Penisola iberica. Nonostante il suo posizionamento centri dunque la Spagna e il Portogallo, anche l’Italia risentirà di questo affondo, soprattutto nella seconda parte di domani e il cui dettaglio previsionale abbiamo approfondito e curato maggiormente all’interno di un apposito editoriale.

Il maltempo interesserà il centro-sud anche nella giornata di martedì L’instabilità, per quanto rapida possa essere non si fermerà ad interessare il solo pomeriggio e la serata di domani, ma si protrarrà almeno fino alla serata di martedì 14 aprile, coinvolgendo la maggior parte delle regioni centro-meridionali. I fenomeni tuttavia saranno piuttosto rapidi e sparsi, oltre che prevalentemente di debole o al più moderata intensità. Per questo motivo apporteranno al suolo un accumulo generalmente scarso.