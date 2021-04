METEO – L’ALTA PRESSIONE torna a spingere con ultime note di MALTEMPO: ecco l’ALLERTA della Protezione Civile

Nella giornata di domani sabato 24 aprile tornerà ad avanzare l’Anticiclone africano in direzione della nostra Penisola e del Mediterraneo centrale, tuttavia lo scivolamento della perturbazione verso est determinerà gli ultimi effetti di maltempo sulle regioni meridionali, con residue piogge comunque in miglioramento entro la seconda parte di giornata. Temperature che torneranno ad aumentare in Italia specie nei valori massimi. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Nel corso della serata corrente le condizioni meteo continuano e continueranno nelle prossime ore a mantenersi perturbate sulle regioni meridionali per effetto dello stesso vortice depressionario che da questa notte porta piogge e temporali sulle medesime aree. Nel pomeriggio lo scorrimento di correnti umide hanno favorito lo sviluppo isolato di qualche temporale convettivo sulle zone interne del centro e della Sardegna, dove il tempo tuttavia si trova ora in miglioramento.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 24 aprile 2021:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale

Puglia: Salento, Bacini del Lato e del Lenne

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Interessati dunque dall’allerta tutti i capoluoghi di Basilicata, Calabria e i seguenti: Messina, Catania, Enna, Lecce, Taranto, Brindisi.