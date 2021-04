METEO – L’ANTICICLONE ci riprova nel WEEKEND, ma non mancherà il MALTEMPO, ecco i dettagli

Prossime ore in compagnia del maltempo

In queste ore l’affondo di una saccatura di origine polare marittima sta portando un ulteriore peggioramento sulla nostra Penisola dopo quello delle festività pasquali. Tuttavia questa perturbazione si porterà aria più fredda e un calo delle temperature più marcato, con i valori termici che torneranno su valori sotto la media del periodo anche di diversi gradi. Nelle prossime ore piogge e neve a quote collinari interesseranno ancora il medio versante adriatico, con il maltempo che si estenderà anche sul basso settore tirrenico.

Nei prossimi giorni ancora freddo e neve a quote collinari

L’affondo della saccatura polare porterà effetti sulla nostra Penisola per almeno un paio di giorni, portando condizioni di maltempo di stampo più tipicamente invernale che primaverile. Tale parentesi invernale continuerà peraltro a causare nevicate a quote anche collinari soprattutto sul medio versante adriatico. L’Anticiclone tuttavia tornerà a spingere a partire da giovedì 8, anche se si manifesterà in maniera più visibile a partire da venerdì 9 aprile.

L’Anticiclone torna protagonista nel weekend, ma occhio all’intrusione di flussi atlantici

L’Anticiclone dunque tornerà a spingere a partire proprio dalla giornata di venerdì 9 aprile e caratterizzerà la maggior parte del clima italiano anche del prossimo fine settimana, stando a ciò che prospettano i principali centri di calcolo. Benché la figura dell’Alta pressione sia dominante nel Mediterraneo, non mancheranno però dei disturbi portati da flussi atlantici in discesa dai quadranti nordoccidentali, che porteranno qualche nota di maltempo come vedremo nel prossimo paragrafo.