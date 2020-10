METEO – L’ANTICICLONE PIOMBA sull’ITALIA, ma ATTENZIONE a qualche disturbo di MALTEMPO, ecco dove

L’Anticiclone allontana le correnti di maltempo

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono generalmente stabili seppur piuttosto nuvolose quest’oggi, grazie agli effetti per la verità non così evidenti dell’Anticiclone afroazzorriano che malgrado abbia allontanato le correnti di maltempo, non ha impedito ancora che una circolazione depressionaria interessi il Mediterraneo centrale. Questa, oltre che della presenza della nuvolosità sull’intero territorio nazionale, è anche responsabile di qualche pioviggine che nel corso della nottata ha interessato in maniera estremamente localizzata la Toscana. Preoccupa la piena dell’Adige, per cui è stata diramata un’allerta dalla Protezione Civile.

Le correnti atlantiche colpiscono la Libia, con forti piogge e acquazzoni

Le correnti atlantiche sono state dunque spazzate via dall’Anticiclone e nelle scorse ore la stessa aria fredda che ha interessato l’Italia nei passati giorni, ha raggiunto la Libia. L’aria fredda in ingresso ha determinato accesi contrasti termici che sono da sempre terreno fertile per la formazione di fenomeni di maltempo estremi. E anche questa volta non ha fatto eccezione, in quanto una violenta linea temporalesca foriera di grandine avrebbe colpito il territorio nazionale a partire proprio dai settori costieri, dove si registra la situazione più critica in particolare a Misurata.

Flusso umido determinante per qualche piovasco in Calabria in serata

La saccatura di maltempo che ha interessato la nostra Penisola nei passati giorni è dunque transitata verso oriente, ma non smette di portare un flusso umido all’interno del Mediterraneo centrale che è piuttosto evidente dalla nuvolosità che imperversa praticamente sull’intero territorio nazionale, come scritto in precedenza. Sebbene allo stato attuale questa nuvolosità non inneschi particolari fenomeni, nelle prossime ore stando ai principali centri di calcolo, qualche piovasco potrebbe invece raggiungere i settori tirrenici della Calabria, specie in serata, con precipitazioni comunque deboli e perlopiù rapide.