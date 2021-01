METEO – L’ANTICICLONE torna all’ATTACCO dell’ITALIA nella PROSSIMA SETTIMANA, i dettagli

Fase di stabilità ormai al termine

Dopo l’ondata di maltempo che aveva travolto la nostra Penisola nel corso del weekend e che aveva portato in alcuni settori la neve a quote davvero basse, è seguita una fase di breve bel tempo che ha interessato gran parte del Paese (salvo locali eccezioni al sud) con clima rimasto comunque decisamente invernale. Nei prossimi giorni (e per la verità già da questa sera) la situazione però potrebbe evolversi in favore di un peggioramento delle condizioni meteo con temperature in calo.

Nelle prossime ore torna il maltempo con neve a quote collinari

Come accennato nel precedente paragrafo, le condizioni meteo in Italia tenderanno ad un vistoso peggioramento già a partire da questa sera, con un generale aumento della nuvolosità e l’ingresso delle prime precipitazioni che riguarderanno in particolar modo il Trentino nelle aree di confine con la Lombardia e con il Veneto. Peggiora però localmente anche sull’entroterra abruzzese. In entrambi i casi, la quota neve è prevista piuttosto bassa.

Maltempo invernale con neve a quote bassissime nel weekend, poi Anticiclone all’arrembaggio

Le condizioni meteo sono dunque destinate a peggiorare nelle prossime ore e nei prossimi giorni e in particolar modo è previsto un fine settimana dai connotati prettamente invernali a causa del maltempo e delle nevicate a quote bassissime. Successivamente e a partire dall’inizio della prossima settimana, l’Anticiclone tenterà di riprendere il controllo della nostra Penisola, scalzando seppur a fatica l’aria artica. Ci riuscirà?