METEO – L’AUTUNNO 2020 è una FURIA di MALTEMPO intenso e prolungato anche nei prossimi giorni, i dettagli

Fase perturbata nuovamente alle porte del Paese

Una nuova fase perturbata è alle porte del Paese, dopo che una rimonta anticiclonica di matrice afroazzorriana ha garantito nei passati due giorni condizioni meteo decisamente più stabili e asciutte sull’Italia. Era però evidente fin dai passati giorni come questa situazione climatica anche piuttosto piacevole soprattutto nelle ore diurne, potesse subire un nuovo e imminente cambiamento a causa della progressione dell’ennesima saccatura di origine nordatlantica in arrivo dai quadranti settentrionali, i cui effetti saranno già evidenti a partire dalle prossime ore.

In arrivo anche la neve sulle Alpi, con accumuli rilevanti

L’arrivo del maltempo dunque si farà portatore di una massa d’aria nettamente più fredda rispetto a quella avuta fin ora sulla nostra Penisola. Infatti, l’afflusso di correnti molto più fredde in arrivo da latitudini più settentrionali porteranno nuove forti nevicate sull’arco alpino, soprattutto del settore centro-orientale. Esse si abbatteranno tra la prossima nottata e la mattina, ma in alcuni settori come quelli nordorientali del Friuli colpiranno ad intermittenza fino a sera, con accumuli finali anche piuttosto rilevanti e fino a oltre mezzo metro proprio su queste zone.

Si apre una nuova finestra di prolungato maltempo

Stando ai principali centri di calcolo non se ne uscirà presto nemmeno da questa fase di maltempo ormai alle porte. L’autunno è veramente una furia non solo sulla nostra Penisola, ma su buona parte del continente europeo. Il flusso atlantico risulta particolarmente indemoniato e non lascia scampo praticamente da nessuna parte all’Anticiclone africano che è costretto a rintanarsi in sede, mentre quello azzorriano è perennemente in elevazione in Oceano Atlantico. Le condizioni più ideali affinché il Mediterraneo centrale divenga sede di numerosi affondi perturbati.