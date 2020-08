METEO – L’AUTUNNO bussa alla porta dell’ITALIA, possibile MALTEMPO entro fine mese

Meteo Italia tra caldo intenso e rischio forti temporali

Meteo – Buon pomeriggio a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Le condizioni meteorologiche sull’Italia stanno trascorrendo mediamente stabili, in questa giornata di sabato, su gran parte delle regioni; il caldo risulta particolarmente intenso in queste prime ore del pomeriggio, in particolare tra le zone interne della Sardegna, foggiano e cosentino dove si toccano localmente i +37/+38°C. Caldo intenso anche nelle zone interne del centro, in particolare spiccano i +36°C di Foligno, i +37°C di Terni ed i +38°C dell’entroterra marchigiano; al nord se in Pianura Padana splende il sole, con temperature fino a +36°C in Emilia-Romagna, sulle Alpi sono in sviluppo acquazzoni e temporali in estensione nel corso della serata a gran parte del Triveneto ( coste escluse).

Tra domani e lunedì rischio nubifragi al nord e parte del centro

Meteo – I temporali attesi nella seconda parte della giornata odierna tra Alpi e parte del Triveneto, sono un chiaro sintomo del graduale ritorno delle umide correnti oceaniche; un’ansa ciclonica riuscirà nella giornata di domani a raggiungere le regioni settentrionali, determinando temporali localmente di forte intensità dal pomeriggio anche sui settori di pianura, specie centro-orientali. L’ansa depressionaria scivolerà rapidamente verso sudest nella giornata di lunedì, favorendo l’estensione parziale dei fenomeni anche a parte delle regioni centrali, in particolare tra Toscana, Umbria e Marche, mentre insisterà una spiccata instabilità su gran parte del nord Italia.

L’autunno minaccia l’estate, possibile intenso maltempo a fine mese su tutta l’Italia

Meteo – Mentre in Italia le condizioni meteo attuali risultano decisamente estive, l’autunno procede a grandi passi oltralpe; una violenta tempesta, insolita per il mese di agosto, ha interessato nelle ultime ore la Gran Bretagna, con venti oltre 120 Km/h, mentre una vasta saccatura nord atlantica potrebbe nei prossimi giorni raggiungere il bacino del Mediterraneo, portando un deciso peggioramento di stampo autunnale anche sull’Italia. E’ questa una possibile tendenza per gli ultimi giorni del mese di agosto, stante gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici. Tra il 28 ed il 31 agosto, infatti, l’Italia potrebbe piombare in una fase meteorologica decisamente autunnale, con rischio piogge intense ed un brusco calo delle temperature. Vediamo nella prossima pagina i maggiori dettagli sulla possibile ” tempesta” di fine estate.