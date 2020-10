METEO: L’AUTUNNO entra subito nel vivo sull’ITALIA con forti piogge e neve sulle ALPI, i dettagli

Meteo: Italia divisa in due tra nord e sud

L’Estate abbandona l’Italia eccetto sulle regioni più meridionali dove troviamo condizioni meteo stabili e temperature in ulteriore aumento e oltre i 30°c sulla Sicilia, Calabria e Puglia. Autunno pieno invee sull’Italia settentrionale con forti piogge e nevicate sulle ALPI e localmente anche copiosa. La bassa pressione di natura nord-atlantica ha raggiunto l’Europa Occidentale proprio in queste ultime ore e richiama correnti meridionali sull’Italia secondo il suo movimento antiorario. Sono correnti che producono effetti al suol piuttosto differenti tra nord e sud.

Meteo: neve in arrivo sulle Alpi a quote medio-alte

Maltempo intenso su Liguria e Piemonte, previsti ancora fenomeni intensi con locali nubifragi. Diversi impulsi di maltempo colpiranno l’Italia settentrionale e a tratti anche l’Italia centrale, per un peggioramento delle condizioni meteo al sud invece ci sarà da attendere la prossima settimana. Prevista neve sulle Alpi dalla quota di 1600-1800 metri con i fiocchi che potrebbero raggiungere anche località inferiori. Previsti accumuli al suolo significativi oltre i 2000 metri di quota mentre alcune aree della Liguria, Piemonte e Lombardia potrebbero fare i conti con autentici nubifragi o piogge torrenziali.

Meteo Autunno 2020, stagione già nel vivo

Non c’è tempo per nessuna “Ottobrata” quest’anno sull’Italia con una serie di perturbazioni in arrivo nel Mediterraneo e di conseguenza anche sul nostro Paese. L’Autunno 2020 entra subito nel vivo con piogge a ripetizione senza concedere lunghe pause soleggiate e miti come nei precedenti anni. Anche nella prossima settimana e nella prossima ancora non si esclude la possibilità di nuovi impulsi di maltempo sull’Italia con piogge a tratti anche intense in un contesto climatico per lo più consono al periodo.