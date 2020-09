METEO – L’AUTUNNO parte con TEMPORALI a RAFFICA, ANTICICLONE ANNIENTATO, ecco tutti i dettagli

L’Anticiclone controlla l’Italia

L’Anticiclone di origine afroazzorriana è tornato in pieno controllo del Mediterraneo e della nostra Penisola, dove quest’oggi si assiste ad un’ondata di generale bel tempo grazie ad un nitido miglioramento delle condizioni meteo rispetto alla giornata di ieri, quando residue correnti di maltempo innescavano la formazione di temporali localizzati lungo le zone interne delle regioni centro-meridionali e della Sicilia. Tutto ciò si inserisce all’interno di un contesto climatico che rimane comunque gradevole, grazie a temperature che si aggirano su valori tipici dell’estate settembrina.

Weekend: Italia tra il bel tempo e i temporali

Tali condizioni di stabilità si rinnoveranno e si susseguiranno almeno fino alla giornata di domani sabato 5 settembre compreso, con temperature in lieve aumento, ma comunque allineate alla media del periodo. E’ a partire però dalla giornata di domenica 6 che si osserveranno i primi disturbi a causa di un affondo perturbato che interesserà principalmente il Mediterraneo occidentale, ma che porterà effetti anche sulle regioni settentrionali della nostra Penisola. Nel corso del pomeriggio di domenica è infatti atteso un nuovo peggioramento con temporali e possibili grandinate su Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia e Piemonte.

L’autunno parte con la marcia ingranata?

Come avevamo anticipato già nella giornata di ieri sembrerebbe che, stando alle attuali proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo, l’autunno sembra partire decisamente con la marcia ingranata. La tendenza viene oggi confermata, ciò non toglie che nei prossimi giorni le cose possano completamente ribaltasi. Al momento però l’Anticiclone sembra in balìa di un flusso atlantico molto dinamico sul continente europeo almeno fino alla metà di settembre. Ciò garantisce una raffica di temporali sull’Italia, cerchiamo di capire quali sono i settori a maggior rischio.