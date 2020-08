METEO – L’AUTUNNO parte FORTE e ABBATTE l’ESTATE, violenti TEMPORALI e GRANDINATE a SETTEMBRE, tutti i dettagli

Stabilità agli sgoccioli interesserà l’Italia fino a domani

Le condizioni meteo rimarranno pressoché stabili anche nella giornata di domani giovedì 27 agosto grazie alla netta prevalenza della figura dell’Alta pressione di origine sub-tropicale sul Mediterraneo centrale, come abbiamo d’altronde approfondito all’interno di un apposito editoriale, anche se non mancheranno alcuni disturbi temporaleschi sull’estremo nordest nelle ore pomeridiane. Attenzione però, poiché a partire dalla giornata di venerdì 28 una profonda e vasta saccatura di origine nordatlantica proverà l’affondo verso la nostra Penisola portando condizioni di spiccato maltempo a partire dalle regioni settentrionali.

Entro domenica coinvolte parzialmente anche le regioni centrali

Violento maltempo dunque si abbatterà sulle regioni settentrionali a partire dalla giornata di venerdì e fino ad almeno sabato 29 agosto. Si attendono accumuli davvero elevati sulla Lombardia nordoccidentale e dunque nella zona del varesotto, ma anche altrove l’instabilità si farà notare attraverso l’arrivo di violenti temporali e grandinate con annesso crollo termico. Entro la giornata di domenica 30 anche parte del centro verrà interessato dal peggioramento, con il fronte perturbato che dunque si muoverà lentamente verso meridione. Sul dettaglio previsionale relativo a questo peggioramento, che prenderà anche la prima parte della prossima settimana, abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Perturbazione del weekend fungerà da apripista

Le regioni meridionali non saranno escluse dalla prossima perturbazione, ma rientreranno nel maltempo talvolta anche violento solo a partire dalla giornata di lunedì 31 agosto, nonché a partire dall’inizio della prossima settimana, come abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale. Il peggioramento in questione potrebbe fungere da apripista per una serie di affondi nordatlantici che vanno profilandosi tra gli scenari modellistici per i primi giorni del mese di settembre, con l’autunno meteorologico (il cui inizio è assegnato convenzionalmente ogni anno al 1° di settembre) che dunque sembra partire con la marcia ingranata.