METEO – L’AUTUNNO va in ferie, ecco un SUPER ANTICICLONE sul Mediterraneo con TEMPERATURE in aumento, i dettagli

Le correnti atlantiche dunque nell'atto di abbandonare la nostra Penisola per raggiungere i settori balcanici, ha lasciato dietro di sé una lacuna barica che è venuta colmata immediatamente dall'Anticiclone afroazzorriano che contestualmente ne ha proseguito la sua corsa verso il bacino del Mediterraneo. Dal quadro sinottico odierno infatti emerge che l'Alta pressione abbraccia gran parte dei Paesi mediterranei, portando qui condizioni di bel tempo accompagnate da cieli più o meno nuvolosi, ma accomunati dalla totale assenza di fenomeni.

Negli ultimi due giorni e soprattutto nella giornata odierna si osservano condizioni meteo del tutto tranquille sull’ Italia , con il maltempo che ha definitivamente abbandonato la nostra Penisola. Questo è stato possibile grazie ad una rimonta anticiclonica di matrice afroazzorriana, che tuttavia nella giornata di ieri non aveva impedito il transito di un flusso umido sul Mediterraneo centrale, a sua volta responsabile non solo della fitta nuvolosità da nord a sud, ma anche di qualche piovasco sui settori tirrenici della Calabria: precipitazioni che sono risultate tuttavia blande e molto veloci.

Temperature stazionarie o in lieve aumento

Le condizioni meteo dunque sulla nostra Penisola appaiono generalmente stabili e con assenza di fenomeni. Dalle immagini satellitari che ci giungono è evidente la persistenza della nuvolosità su alcuni settori italiani, come quelli del sud Italia e in particolare della Sicilia. Altrove si verificano condizioni di cielo comunque a tratti disturbato dal transito di irregolare nuvolosità, con temperature che si mantengono su valori stazionari o in lieve incremento specie in quelli massimi.