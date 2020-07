METEO – L’ESTATE accusa il COLPO, miglioramento solo temporaneo: torna il MALTEMPO, tutti i dettagli

Violento maltempo ieri al nord Italia

Nella giornata di ieri abbiamo assistito ad un’ondata di violento maltempo sulle regioni settentrionali che ha lasciato il segno non mancando di portare diversi danni e disagi non solo nella Vallagarina, ma anche e soprattutto in Lombardia, sempre più martoriata dalle diverse emergenze in questo 2020, da quella sanitaria a quella climatica e dove si è verificata una tromba d’aria. Il fronte perturbato che ha interessato i predetti settori è stata causato dal transito rapido di un cavo perturbato di matrice atlantica che in queste ore ha ormai abbandonato il nostro Paese spostandosi sulla Penisola balcanica.

Rimasto stabile al centro-sud

L’Anticiclone non ha però mollato la presa sulle regioni centro-meridionali che hanno perciò osservato condizioni meteo di assoluta stabilità, né nella giornata di ieri e né men che meno in quella di oggi, anzi: un nuovo rinforzo del promontorio anticiclonico che torna a spingere dai quadranti sudoccidentali è stato il principale responsabile del rapido transito verso il settore balcanico del suddetto cavo perturbato. Tuttavia, la presenza di tali correnti più fresche e instabili sulla Penisola balcanica, determina l’ingresso in Italia di una blanda circolazione secondaria, causa di qualche disturbo temporalesco sull’Appennino centrale come vedremo nel prossimo paragrafo.

Temporali sulla dorsale appenninica Lazio-Abruzzese

Lo avevamo detto ieri e d’altronde il quadro previsionale aveva attivato anche gli addetti ai lavori, tanto da indurre il Dipartimento di Protezione Civile a emettere un’allerta meteo di codice giallo per tali settori: temporali anche intensi sono in formazione in queste ore sull’Appennino Lazio-Abruzzese e stanno attualmente interessando principalmente l’aquilano e il reatino. Prima di un nitido miglioramento delle condizioni meteo atteso in serata, l’instabilità tenderà a spostarsi maggiormente verso meridione colpendo anche le montagne del frusinate, con probabili e occasionali sconfinamenti fin sulle pianure ciociare, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.