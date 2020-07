METEO – L’ESTATE è tornata in ITALIA ma senza eccessi, ecco la tendenza dei prossimi giorni

Parentesi perturbata nel weekend

La parentesi perturbata che ha interessato la nostra Penisola nel nostro weekend ha seguito una fase di prolungata stabilità che ha caratterizzato soprattutto il centro-sud tra la terza decade di giugno e i primissimi giorni di luglio. Uno sbilanciamento del flusso atlantico verso il continente europeo ha poi permesso alle correnti più fresche e umide di infiltrarsi sulle aree più settentrionali della nostra Penisola, con alcuni settori dell’estremo nord che hanno avuto a che fare con il frequente maltempo. Predetto flusso atlantico si sarebbe ulteriormente abbassato sullo stivale, tanto da portare un’ondata di maltempo che ha interessato tutta l’Italia peninsulare.

Danni da maltempo soprattutto al centro-nord nel weekend

Il maltempo ha comunque presentato carattere sparso e non molto diffuso, colpendo principalmente i settori interni e lasciando maggiormente ai margini quelli costieri. Nello specifico, l’ondata di maltempo che ha ormai abbandonato definitivamente il nostro Paese, ha lasciato il segno in alcune località delle regioni centro-settentrionali. Nella giornata di venerdì 3 lo ha fatto dapprima in Lombardia e successivamente in Piemonte ed Emilia-Romagna, con l’abbattimento di diversi alberi e altrettanti allagamenti, mentre sabato 4 luglio è toccato alle regioni centrali, in particolare nel Lazio dove si sono segnalate le maggiori criticità.

Totale stabilità in Italia

A seguito dunque di un’ondata di così duro maltempo e a seguito di residui temporali sulle regioni nordorientali nella giornata di ieri, in quella di oggi da satellite e radar meteorologico a nostra disposizione è piuttosto evidente la totale stabilità accompagnata da cieli in prevalenza soleggiati con maggiori addensamenti sui rilievi montuosi nordorientali, laddove ancora scorrono correnti lievemente più umide e fresche. Quella di oggi è dunque la prima giornata dopo svariati giorni che si registrano condizioni di generale stabilità all’interno della nostra Penisola e nei prossimi giorni la sostanza non sarà di molto diversa.