METEO – L’ESTATE torna alla CARICA, SUPER FIAMMATA AFRICANA in arrivo in ITALIA, TEMPERATURE oltre +40°C, ecco dove e quando

Ultimi scampoli di (violento) maltempo

Tra la giornata di oggi e quella di domani sabato 25 luglio si verificheranno gli ultimi scampoli di (violento) maltempo, che nella fattispecie di domani interesserà le zone interne e alcune aree costiere del centro-sud, sulle quali approfondiremo meglio in un editoriale successivo. Le correnti atlantiche responsabili infatti della formazione di forti temporali e di un paio di trombe d’aria in Toscana e Lombardia, verranno respinte già da domenica 26 luglio da un nuovo rinforzo dell’Anticiclone sub-tropicale dai quadranti meridionali, con temperature che torneranno ad aumentare sensibilmente dall’inizio della prossima settimana.

Torna l’Alta pressione dopo una parte centrale di luglio piuttosto “fresca” e instabile

L’Anticiclone di matrice africana che farà visita all’Italia a partire già da domenica 26 luglio, seguirà un lungo periodo durato circa due settimane in cui per la verità si è trovato in balìa di un flusso atlantico che scorreva (e scorre tutt’ora, ancora per qualche giorno) su latitudini piuttosto meridionali rispetto a come siamo abituati nelle ultime estati. Infatti, spesso le temperature si sono mostrate allineate alla media del periodo o addirittura al di sotto, soprattutto nella scorsa settimana. A questo periodo tutto sommato gradevole, soprattutto nelle ore notturne, seguirà dunque una settimana bollente, come vedremo nei successivi paragrafi.

Alcune zone d’Italia sono già in emergenza siccità

La rimonta anticiclonica di matrice africana che andrà ad interessare direttamente l’Italia nel corso della prossima settimana, non farà altro che aggravare ulteriormente la situazione di forte emergenza siccità nella quale gravano alcune località italiane. In alcuni città e/o paesi italiani infatti, la pioggia non si vede da diverse settimane e ciò ha portato alcuni comuni del basso marchigiano a razionare l’acqua nelle ore notturne, come abbiamo approfondito in un apposito editoriale. Non bastano dunque gli acquazzoni e i temporali odierni in talune zone per risolvere un deficit pluviometrico comunque importante.