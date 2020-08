METEO – L’ESTATE verso la ROTTURA, ecco le due FASI CRUCIALI con maltempo e GRANDINATE

Meteo – Primo intenso peggioramento in arrivo sulle regioni settentrionali, ecco i dettagli

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. In questo editoriale cercheremo di analizzare insieme tutti i passaggi che porteranno verso il declino termico dell’Estate italiana 2020, che ha raggiunto il suo apice di caldo tra la fine del mese di luglio e gran parte di agosto. L’attuale situazione sinottica sulla nostra Penisola mostra ancora un robusto campo di alta pressione di origine nord africana che questa notte ha tenuto decisamente alti i valori delle temperature al suolo, così come i tassi di umidità relativa. Ieri pomeriggio però un primo strappo instabile lo abbiamo registrato lungo l’arco alpino, dove un forte fronte temporalesco ha determinato frequente attività elettrica e precipitazioni molto intense in spostamento da Ovest verso Est, coinvolgendo così i rilievi delle regioni di Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto e Friuli. Oggi, come anche spiegato nell’articolo del primo mattino, assisteremo ad un peggioramento più veemente che raggiungerà anche le pianure del Nord Italia con fenomeni molto intensi e attività temporalesca diffusa. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio all’interno del successivo paragrafo.

TEMPORALI e GRANDINATE in arrivo sulle regioni del Centro-Nord Italia, le aree più colpite tra oggi e domani

Il transito di un nuovo cavo d’onda di origine atlantica porterà quindi condizioni di maltempo a tratti molto intenso sulle regioni centro-settentrionali. Si inizierà dal tardo pomeriggio odierno per poi spostarci verso la serata quando ad attendere le pianure del Nord Italia vi saranno temporali anche di forte intensità, accompagnati da frequente attività elettrica, improvvisi colpi di vento ed un generale calo delle temperature. Rispetto ai passaggi instabili delle precedenti settimane, questa volta l’affondo raggiungerà anche parte del Centro coinvolgendo così anche le regioni di Umbria, Marche e Abruzzo dove è atteso lo sviluppo di fenomeni molto intensi nella giornata di lunedì. Più risparmiate le aree tirreniche dove il flusso teso di correnti occidentali a tutte le quote non permetterà la formazione di precipitazioni significative. Il calo termico sarà piuttosto incisivo specie se rapportato agli attuali valori che in quota si sono mantenuti finora ben al di sopra della media stagionale. Di fatto, questo è quindi il primo step che potrebbe portare al declino dell’Estate.

SECONDA FASE, possibile forte maltempo su gran parte della Penisola entro la fine del mese di agosto

Per quanto riguarda invece la seconda fase di maltempo, i recenti aggiornamenti dei principali centri di calcolo mostrano ancora dei margini di incertezza. L’anticiclone afroazzorriano è comunque destinato ad elevarsi verso le Isole britanniche o comunque in direzione Nord Atlantico, favorendo così la discesa più prominente di correnti umide e perturbate fin verso la nostra Penisola. L’affondo di una saccatura più o meno vasta potrebbe portare una prima rottura stagionale che favorirebbe così condizioni di maltempo a tratti molto intenso su molte regioni italiane, fin verso il Meridione. L’entità dell’affondo è tuttavia ancora oggetto di analisi e i prossimi aggiornamenti saranno decisivi in tal senso. Permangono infatti delle incertezze ancora molto elevate tra i modelli GFS ed ECMWF, ma tra i due, il punto comune è quello che entro la fine del mese l’ondata di maltempo sull’Italia ha una buona percentuale di accadimento. Vediamo nella pagina successiva dell’editoriale le prime proiezioni per il mese di settembre.