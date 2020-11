METEO: L’INVERNO ci prova già con le correnti fredde da est in arrivo per la prossima settimana in ITALIA

Meteo: anticiclone in fase di cedimento

Con gli ultimi run dei principali modelli meteo, il famigerato Anticiclone presente in Italia da fine Ottobre potrebbe iniziare a mostrare segnali di cedimento. La spinta delle correnti instabili sotto l’azione di una vasta area depressionaria sull’oceano nord-Atlantico con pressione al suolo fino a 980 hPa potrebbero spostare di quanto basta il centro di alta pressione sull’Europa centro-orientale andando così ad interessare anche il Mediterraneo e l’Italia nel corso dei prossimi giorni della settimana in corso. Previste delle precipitazioni in arrivo su alcune regioni d’Italia.

Previsioni Meteo Italia

Precipitazioni in arrivo nei prossimi giorni sull’Italia, fenomeni che interesseranno la Sardegna e la Toscana già dalla giornata di domani e man mano si estenderanno a Liguria, Emilia Romagna, Umbria e Lazio. Temperature in lieve calo previste per la giornata di domani, a seguire nella giornata di Giovedì e nel corso del prossimo weekend ancora possibili deboli piogge o pioviggini in Italia. Attenzione poi al lungo termine, possibile primo assaggio dell’Inverno nel corso della prossima settimana con le correnti più fredde dai quadranti orientali.

Tendenza meteo, correnti fredde orientali sull’Italia

Nebbie anche intense in pianura Padana anche nei prossimi giorni, nubi in aumento specie al centro con deboli piogge o pioviggini fino al prossimo weekend. Poi possibile crollo delle temperature specialmente al nord-est e sulle regioni adriatiche centro-meridionali con l’ingresso delle correnti fredde di estrazione continentale. Con l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre sull’Europa centro-settentrionale, la porta orientale si apre per l’Italia e le correnti fredde dai Balcani potrebbero farsi sentire già dall’inizio della prossima settimana