METEO – L’INVERNO RUGGISCE, in arrivo un AFFONDO POLARE con NEVE fino in pianura? Ecco i dettagli

Allerta rossa sulla Sardegna a causa dei nubifragi in arrivo

Le condizioni meteo sull’Italia stanno visibilmente peggiorando nel corso delle ultime ore: non solo infatti le zone orientali della Sardegna stanno osservando l’arrivo dei primi rovesci e acquazzoni, ma anche sul versante tirrenico è riscontrabile un aumento della copertura nuvolosa che nella seconda parte di serata causerà qualche pioggia o temporale tra l’alto Lazio e la bassa Toscana. Tutto questo quando in Sardegna stanno per fare ingresso i primi nubifragi, con massima allerta diramata dalla Protezione Civile e in vigore proprio per oggi.

Weekend dai connotati prettamente autunnali

L’azione di un vortice depressionario che nelle scorse ore si è formato sul Mediterraneo sudoccidentale grazie allo scontro di due masse d’aria di matrice completamente opposta, quella atlantica fresca ed umida e quella africana mite e secca, sta portando le prime note di maltempo localmente intenso sulle zone orientali della Sardegna. Lo spostamento di questa perturbazione in direzione dello stivale causerà un weekend dai pieni connotati autunnali sulle regioni centro-meridionali, dove non saranno esclusi fenomeni molto intensi e occasionalmente accompagnati da attività elettrica.

Ruggito dell’Inverno agli inizi di dicembre

L’evoluzione meteo prevista qualche giorno dopo il weekend sembra mostrare scenari davvero interessanti tra i principali centri di calcolo: con l’inizio di dicembre infatti, l’inverno sembra voler fare la voce grossa, proprio in concomitanza dell’inizio della stagione meteorologica (l’autunno terminerà il 30 novembre secondo calendario meteorologico e non astronomico). A partire dalla metà della prossima settimana va profilandosi un affondo polare con la neve che potrebbe scendere sino in pianura, vediamo dove.