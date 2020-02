METEO – L’INVERNO si sblocca, possibile ONDATA di FREDDO ARTICO in arrivo con NEVE a BASSA QUOTA, i dettagli

Prima parte di febbraio piuttosto mite in Italia e in Europa

Fin qui anche la prima parte del mese di febbraio è risultata piuttosto mite in Italia e in Europa, con la colonnina di mercurio che spesso ha spiccato il volo su valori termici dal sapore più primaverile che invernale con diversi record battuti sia di caldo che di vento (ricordiamo la tempesta Ciara). L’altalena termica di queste due settimane ha avuto dunque più alti che bassi e quando le temperature si sono abbassate spesso lo hanno fatto rientrando semplicemente nella media del periodo.

Seconda metà di febbraio possibilmente più dinamica

Stando alle attuali emissioni modellistiche dei principali centri di calcolo la situazione delle prossime due settimane potrebbe non differire molto in termini di freddo, ma il quadro sinottico potrebbe essere decisamente più dinamico, con affondi nordatlantici più frequenti sulla nostra Penisola, in un contesto che comunque vede un Anticiclone fossilizzato e radicato sul Mediterraneo occidentale e dunque piuttosto invadente. Momentaneamente si tende ad escludere un episodio freddo di rilevanza, ma non è detto che nei prossimi aggiornamenti tale tendenza possa subire anche radicali modifiche.

Possibile ondata di freddo sul finire del mese

E’ da diversi aggiornamenti che uno tra i principali centri di calcolo, quello americano GFS, mostrerebbe l’arrivo di un’ondata di freddo proprio sul finire del mese di febbraio. Tale ipotesi è stata ulteriormente portata avanti nell’ultima emissione, quella pomeridiana delle 12utc, con la saccatura di origine artico marittima che potrebbe riportare la neve a quote basse sulla nostra Penisola. Momentaneamente il settore favorito sembra essere quello adriatico, ma nei prossimi giorni si capirà molto come e se colpirà questa parentesi fredda. Tuttavia, non bisognerà aspettare il finire di febbraio per una parvenza di inverno, come vedremo nel prossimo paragrafo.