METEO – L’ITALIA è pronta a piombare nel maltempo: NUBIFRAGI e GRANDINATE in arrivo sulle coste. Zone colpite

Caldo in aumento in Italia

La situazione in Italia risulta adesso relativamente tranquilla dopo il passaggio della perturbazione che fino a ieri ha apportato rovesci e temporali in alcune zone del sud (specie Sicilia orientale) e nell’arco alpino. Tralasciamo per un attimo la situazione in Italia e spostiamoci all’estero, dove la situazione resta critica in Giappone dove piogge alluvionali hanno portato morte e distruzione. Qui, nonostante sono ormai passate settimane dalle piogge alluvionali, la situazione resta critica e ancora adesso alcune zone stanno fronteggiando un’emergenza che sembra non avere fine. Non solo Giappone ma anche altre zone stanno affrontando piogge alluvionali come ad esempio la Cina e il Nepal, come vedremo a pagina 2. Ora torniamo in Italia e soffermiamoci su un nuovo possibile peggioramento in arrivo nel corso dei prossimi giorni, in particolare tra la giornata di giovedì e quella di sabato.

Incombe nuovo peggioramento

Il rinforzo dell’alta pressione delle Azzorre allontana temporaneamente lo spettro dell’instabilità sulle nostre regioni anche se al nord torneranno presto temporali e grandinate con nuovo calo termico. La perturbazione della settimana scorsa lascia spazio al cielo sereno o al più poco nuvoloso e le temperature di oggi segnano un deciso rialzo rispetto ai valori registrati gli scorsi giorni. Ulteriore aumento nel corso dei prossimi giorni ma una nuova perturbazione si avvicinerà alla nostra penisola e dalla giornata di giovedì porterà i primi temporali al settentrione con piogge che risulteranno anche intense a nord del Po, successivamente invece arriveranno anche nelle altre regioni centro-settentrionali. Tra la giornata di giovedì e quella di sabato avremo molto probabilmente una nuova passata di temporali anche piuttosto intensi in Italia, in particolare al settentrione tra giovedì e venerdì e al centro e al meridione tra la serata di venerdì e la giornata di sabato.

Fenomeni anche violenti, zone colpite

Il tutto sarà anche associato ad un nuovo calo delle temperature che si riporteranno in media o leggermente al di sotto. Tralasciamo adesso la situazione in Italia che si manterrà ancora tranquilla per almeno 48-72 ore e spostiamoci alle’estero. Molte le zone colpite tra giovedì e sabato, comprese le coste. Situazione che resta critica in Nepal dove si temono oltre 100 morti a causa di piogge alluvionali che hanno sconvolto il paese nel corso degli ultimi giorni. Frane e inondazioni innescate da continue piogge intense negli ultimi tre giorni hanno colpito 19 distretti in tutto il Nepal. Maltempo che prosegue da una settimana ma che si è intensificato nel corso degli ultimi giorni. Tragico il bilancio totale che al momento segna 54 morti e 39 dispersi a causa di frane e valanghe di massi e fango, come riferito da un funzionario del Ministero degli Interni.