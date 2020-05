METEO – L’ITALIA PIOMBA nel FORNO AFRICANO: arriva direttamente l’ESTATE, con TEMPERATURE oltre +30°C, ecco quando

Oggi generale stabilità sulla nostra Penisola

Satellite e radar meteorologico alla mano, nella giornata di oggi si osservano condizioni meteo di generale stabilità sulla nostra Penisola, grazie alla presenza dell’Alta pressione di origine africana, pronosticata in questa sede nei passati giorni con il supporto dei principali centri di calcolo. La stabilità verrebbe inoltre accompagnata da cieli in prevalenza sereni, eccezion fatta per le zone interne in special modo appenniniche delle regioni centrali alle prese con il transito di qualche ammasso nuvoloso che tuttavia non porta precipitazioni. Le temperature oggi hanno raggiunto picchi fino a +30°C al nord Italia, in particolare nel cremonese.

Seconda parte di domani instabile

La giornata di domani sabato 9 maggio invece riserverà qualche novità per il nostro Paese: nonostante infatti l’Alta pressione continuerà ad essere predominante all’interno del Mediterraneo, verrà però disturbato dai primi afflussi di correnti più instabili e umide in progressione dai quadranti nordoccidentali. Esse sono infatti portate da una saccatura di origine nordatlantica che nella fattispecie di domani interesserà dapprima la Penisola iberica e che non porterà alcun effetto sul nostro Paese (se non per un aumento della copertura nuvolosa) prima della seconda metà della giornata, con qualche pioggia in Sardegna e sull’estremo nordovest italiano.

Forte maltempo colpirà l’Italia lunedì

Ma il momento clou della prossima ondata di maltempo partirà fin dalle primissime ore della giornata di lunedì 11 maggio, con lo spostamento della saccatura di origine nordatlantica che a quel punto investirà in pieno il nostro Paese. L’instabilità sarà particolarmente spiccata in molte zone settentrionali, a cominciare dalla Liguria per finire sulle regioni nordorientali nella serata di lunedì stesso. Gli accumuli talvolta potranno risultare moderati o addirittura elevati e i fenomeni potranno essere accompagnati da forte attività elettrica e assumere a tratti carattere di nubifragio. Sul dettaglio previsionale abbiamo tuttavia maggiormente approfondito all’interno di un apposito editoriale.