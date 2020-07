METEO – L’Italia piomberà in autunno: temporali e grandinate sulle coste. Zone colpite

Tornano piogge e temporali

Sole e qualche cumulo pomeridiano sui rilievi con associati locali temporali, questi gli ingredienti per la giornata di domani. Situazione destinata comunque a cambiare sull’Italia. Nel corso della settimana, infatti, piogge, temporali e crollo delle temperature su molte regioni con un clima che diverrà molto fresco, soprattutto al nord-est e lungo il versante Adriatico oltre che in appennino. Il peggioramento vero e proprio avverrà tra la seconda parte di giovedì e la prima parte della settimana quando una goccia fredda sarà posizionata a ridosso della nostra penisola e porterà instabilità diffusa. Un’estate 2020 che si sta mostrando particolarmente dinamica in Italia.

Guasto in da mercoledì

Una nuova circolazione depressionaria raggiungerà il Mediterraneo nel corso di questa settimana e questa sarà in grado di attivare rovesci e temporali anche intensi, soprattutto al nord-est e nei settori adriatici centrali fino a poi raggiungere anche il meridione. Come detto, il peggioramento comincerà nella giornata di giovedì ma sarà tra giovedì e il fine settimana che si avvertiranno gli effetti maggiori a causa di infiltrazioni fresche settentrionali, in grado di portare un calo termico generalizzato e un clima decisamente fresco e poco consono al periodo. Proprio le temperature faranno registrare una sensibile diminuzione su tutta l’Italia. Vediamo adesso (stando alle previsioni attuali) le città che dovrebbero accusare un calo termico maggiore rispetto ad altre.

Nubifragi e grandinate

Calo pressorio non particolarmente significativo ma sufficiente per generare instabilità diffusa, con temporali, grandinate e veri e propri nubifragi che marceranno sull’Italia da nord-ovest verso sud-est, toccando tutte le regioni, in particolare i settori orientali. Dunque una settimana parzialmente instabile, diffusi daranno i temporali anche sulle spiagge e nei settori costieri. Nella giornata di domani qualche pioggia o temporale potrebbe interessare le spiagge del sud della Sardegna e la Sicilia orientale, mercoledì e giovedì molti saranno i settori interessati. Rovesci o temporali, specie pomeridiani sulle spiagge della Liguria, Toscana, Romagna, Friuli, Marche , Veneto. Tra venerdì e sabato tutte le regioni centromeridionali saranno interessate da maltempo anche intenso. Brusco calo termico e temperature che si porteranno ben al di sotto della media stagionale.