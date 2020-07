METEO – L’ITALIA rimane nel mirino del forte MALTEMPO: ancora TEMPORALI e GRANDINATE, ecco dove e quando

Forte maltempo sulle regioni settentrionali Le condizioni meteo risultano quest’oggi piuttosto perturbate su buona parte delle regioni settentrionali: a partire fin dalle prime ore del giorno infatti, piogge, temporali e occasionali grandinate hanno iniziato a interessare le regioni del Triveneto (dove si sono riscontrati allagamenti con diversi danni e disagi). Tra la mattina e le prime ore del pomeriggio l’instabilità si è successivamente estesa sulla Lombardia e in alcune zone del Piemonte, mentre con l’avanzare della serata il fronte perturbato si sposterà leggermente verso meridione coinvolgendo anche l’Emilia-Romagna, con fenomeni localmente intensi. Weekend suddiviso a metà tra il bel tempo e i temporali Siamo subentrati ormai nel weekend ed è iniziato incespicando visibilmente sulle regioni settentrionali grazie allo sviluppo di forti temporali: tuttavia le condizioni meteo a partire fin dalle prime ore di domani domenica 12 luglio tenderanno ad un immediato miglioramento grazie allo scivolamento del fronte perturbato verso il settore balcanico, allontanato da una nuova spinta posta in auge dall’Anticiclone afroazzorriano. Pertanto la seconda parte del weekend e nella fattispecie la giornata di domenica, trascorrerà all’insegna della generale stabilità in Italia con temperature allineate alla media del periodo, come abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale. Si apre fase dinamica a seguire Successivamente si aprirà una fase piuttosto dinamica rispetto a quella vissuta nel corso di questa settimana: a partire infatti dalla prossima settimana e ancor di più nelle giornate di martedì 14 e mercoledì 15 luglio, le condizioni meteo potrebbero subire un nuovo peggioramento sulla nostra Penisola a causa dell’arrivo di un affondo perturbato che comporterà un ulteriore arretramento da parte dell’Alta pressione di matrice afroazzorriana. Ciò determinerà una fase di maltempo che interesserà in vari step temporali diversi settori della nostra Penisola, come vedremo nel corso dei successivi paragrafi.

Martedì maltempo al nord? La giornata di martedì 14 luglio potrebbe risultare particolarmente perturbata in alcune zone del nord Italia e più precisamente ancora una volta su quelle nordorientali, in particolar modo nel Trentino. Il passaggio del cavo instabile potrebbe determinare per la giornata in esame lo sviluppo di forti temporali e possibili grandinate soprattutto nel corso del pomeriggio. L’instabilità si sposterebbe nel giorno successivo verso meridione, come vedremo nel prossimo paragrafo.