METEO – L’ITALIA si prepara a fronteggiare il violento MALTEMPO, il Sindaco di Verona: “Limitare gli spostamenti”, monitorati Seveso e Lambro a Milano

Maltempo sulle regioni settentrionali, picco del caldo al centro-sud: arriva un peggioramento nel weekend

Continuano a scorrere a latitudini piuttosto basse le correnti più fresche e umide di matrice atlantica, grazie ad una corrente a getto sbilanciata verso il continente europeo. Ciò sta determinando già dalla giornata di ieri più di qualche disturbo al nord Italia, alle prese anche in questi minuti con la formazione di diversi nuclei temporaleschi che colpiscono a carattere sparso diverse zone. Si è inoltre raggiunto l’apice del caldo al centro-sud: oggi le temperature hanno raggiunto diffusamente i +35/+37°C con picchi locali fino a +40°C nelle zone interne della Calabria. Da domani l’Anticiclone arretrerà in vista di un peggioramento atteso per il weekend.

L’Italia si prepara a fronteggiare una violenta ondata di maltempo

In un momento in cui l’emergenza sanitaria relativa al nuovo coronavirus sembra far respirare un attimo l’Italia (seppur le autorità invitano a mantenere alta l’attenzione) il nostro Paese deve fare i conti con il maltempo e prepararsi a quello che ha tutta l’aria di essere un grave peggioramento delle condizioni meteo a partire già dalle primissime ore della giornata di domani venerdì 3 luglio. Nel mirino dei temporali e dei nubifragi (con possibili grandinate) sarà soprattutto ancora una volta il nord Italia e più precisamente la Pianura Padana, ma il maltempo è atteso anche sul versante adriatico centrale. L’allerta diramata dal Dipartimento di Protezione Civile inoltre, ha indotto alcuni Sindaci a mettere in guardia la cittadinanza e a prendere le dovute precauzioni, come vedremo nei paragrafi successivi.

Il sindaco di Verona invita a limitare gli spostamenti

In virtù del bollettino diramato dalla Protezione Civile regionale, il Sindaco di Verona Federico Sboarina si è allertato e avrebbe invitato la cittadinanza a limitare per quanto possibile gli spostamenti, stando a ciò che riporta il sito “veronasera.it“. Sboarina avrebbe aggiunto che in caso di necessità di spostamento i cittadini dovranno fare molta attenzione alle condizioni di viabilità e di percorribilità che interessano il tragitto voluto, in quanto queste potrebbero non garantire la massima sicurezza. Verona rientrerebbe proprio tra quelle città a rischio di nubifragi e di possibili e violente grandinate.