METEO – L’ITALIA torna nella morsa del MALTEMPO con violenti TEMPORALI e NUBIFRAGI nelle PROSSIME ORE, i dettagli

Ritrovata (ma solo temporaneamente) stabilità in Italia

Dopo la fase di anche violento maltempo che ha coinvolto la nostra Penisola soprattutto durante la notte di ieri, con imponenti mareggiate che hanno portato non pochi danni sul basso litorale laziale e più precisamente a Terracina (LT), nella giornata odierna è stata ritrovata la stabilità grazie a cieli in gran parte sereni o poco nuvolosi, salvo qualche addensamento più massiccio che insiste sulle regioni settentrionali, che nelle ultime ore stanno comunque causando piogge localizzate. Il minimo depressionario responsabile dell’instabilità degli scorsi giorni è scivolato verso est, interessando ora la Penisola balcanica e favorendo un timido e breve recupero dell’Alta pressione.

Periodo nero per gli stabilimenti balneari, fase piuttosto fresca quella dei primi giorni di giugno

Gli stabilimenti balneari si trovano quindi ad affrontare un periodo nero compromesso non solo dall’emergenza sanitaria relativa al covid-19, ma anche dalla situazione meteorologica dell’Italia e del Mediterraneo. Tuttavia, come scritto in precedenza, l’estate quest’anno potrebbe partire come un motore diesel: pronta a prendersi in maniera lenta e graduale la sua rivincita al netto di una prima parte di giugno particolarmente instabile. E forse, dopo la metà del mese, si vivrà una parentesi climatica dal sapore tipicamente estivo sulla nostra Penisola, sulla quale tendenza comunque torneremo meglio nei prossimi giorni.

Prossime ore ulteriore peggioramento del tempo

Nel corso delle prossime ore e grazie all’avanzare dell’area depressionaria dominata da un profondo centro di bassa pressione inferiore ai 1000hPa che sta momentaneamente insistendo sul Mare del Nord, le condizioni meteo sulle regioni settentrionali tenderanno ulteriormente a peggiorare, con piogge e temporali sempre più diffusi, ma che colpiranno comunque in maniera sparsa. I fenomeni inoltre, localmente potrebbero risultare anche intensi, soprattutto tra le ore della notte e quelle della mattina di domani domenica 7 giugno sull’alta Lombardia, come vedremo nel prossimo paragrafo.