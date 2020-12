METEO – L’ONU invita i leader mondiali a dichiarare lo Stato di Emergenza climatica per contrastare il riscaldamento globale

Residua e isolata instabilità al sud Italia

La perturbazione che nella prima parte di oggi ha interessato il sud Italia e in particolare il basso versante tirrenico, con accumuli localmente moderati specie sulla Sicilia tirrenica, sta velocemente traslando verso i quadranti sudorientali. Nelle prossime ore persisteranno condizioni di residuo maltempo sulle regioni meridionali, a carattere spesso isolato. Il vuoto barico lasciato dalla predetta perturbazione, verrà colmato dall’Anticiclone, che mancava sullo scenario meteorologico del Mediterraneo da oltre due settimane.

Tema del riscaldamento globale sempre attuale nella comunità scientifica

Nonostante nell’ultimo anno si stia fronteggiando un’emergenza più “immediata” sulla salute umana che è quella sanitaria e relativa al covid-19, gli esperti e la comunità scientifica continuano a monitorare la situazione climatica in cui versa il mondo, in quanto la Terra stando ai dati sembra continuare a riscaldarsi. L’Italia per esempio, nel corso di quest’estate, ha dovuto fronteggiare una situazione piuttosto complessa riguardo la siccità. Ma gli effetti dei cambiamenti climatici si ripercuotono praticamente ovunque ormai.

Il segretario generale dell’Onu: “Se non si interviene, aumento di +3°C”

Il segretario generale dell'Onu (Organizzazione delle Nazioni Unite) ritiene quindi urgente intervenire anche su questo fronte, oltre che quello sanitario attualmente e invita tutti i leader mondiali a proclamare lo Stato di Emergenza climatica. Stando a ciò che riporta il sito "alertageo.org" avrebbe aggiunto che di questo passo la temperatura terrestre potrebbe innalzarsi di oltre 3°C in questo secolo, il che comporterebbe conseguenze "catastrofiche".