METEO – L’URAGANO DELTA fa paura: il Messico si prepara, prime EVACUAZIONI in CORSO, i dettagli

Arrivano le prime piogge dai quadranti nordoccidentali

Attualmente, nonostante l’assenza di un campo di Alta pressione sul Mediterraneo centrale, le condizioni meteo sulla nostra Penisola appaiono prevalentemente stabili con temperature generalmente in media grazie allo scorrimento di correnti più fresche ed umide che nel pomeriggio hanno determinato qualche locale eccezione di maltempo sulle zone interne della Calabria. Tuttavia, sono altresì evidenti i primi disturbi in ingresso sulle regioni settentrionali, con le prime piogge e locali acquazzoni sull’estremo nordovest, nei pressi delle aree duramente colpite dall’instabilità la settimana scorsa e la cui intensità dei fenomeni resta decisamente imparagonabile a quella di allora.

Impulso di maltempo si azionerà tra stasera e domani

L’ingresso delle prime piogge dai quadranti nordoccidentali è determinato da un nuovo impulso di maltempo pilotato da un rapido affondo perturbato che tra la serata odierna e la giornata di domani mercoledì 7 ottobre attraverserà l’intero territorio peninsulare dell’Italia. Un peggioramento è attualmente già in azione sull’estremo nordovest e nelle prossime ore si estenderà anche sulle zone interne dell’alta Toscana e sull’Appennino Tosco-Emiliano, con fenomeni solo occasionalmente intensi come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Il Messico orientale attende l’arrivo dell’Uragano Delta

Nel mentre l’Italia si prepara all’ennesima e rapida ondata di maltempo di questo autunno 2020, il quadro meteorologico risulta ben più critico oltreoceano e in particolare sull’America centrale. E’ da svariati giorni e forse settimane che i Paesi centro-meridionali dell’America sono praticamente bersagliati dall’arrivo di fenomeni estremi che spesso hanno coinvolto soprattutto la Colombia e la Bolivia. Nelle scorse ore peraltro, una violenta tempesta si è abbattuta sullo Stato del Tabasco in Messico, provocando 6 morti. Spostandoci ancora un po’ verso oriente troviamo attualmente condizioni di massima allerta per l’arrivo sempre più probabile dell’Uragano Delta.