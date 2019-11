METEO – La conta dei danni non è finita: TROMBA D’ARIA devasta Torvaianica(RM), distrutta una scuola e crollati alberi, i dettagli

Il maltempo non molla l’Italia Dopo un Autunno piuttosto latitante nei mesi di settembre e ottobre, in quello di novembre ha deciso di ingranare la marcia, causando un’ondata di maltempo incessante sul nostro Paese che dura ormai da 15 giorni consecutivi. Questo a causa di un flusso atlantico che scorre basso lungo il comparto europeo, come tipicamente vuole la stagione autunnale, che facilita gli affondi sul Mediterraneo e sul nostro Paese. Purtroppo nel corso di questi giorni di maltempo spesso si è avuto anche a che fare con la conta dei danni, ad esempio a Venezia con l’acqua alta o al sud Italia con il ciclone mediterraneo. La conta dei danni non è finita La conta dei classici “danni da maltempo” non è però terminata qui purtroppo. Infatti, lo stesso sistema temporalesco che nel corso di questo pomeriggio aveva creato più di qualche problema nelle aree a sud della Capitale, tra cui Pomezia e i Castelli Romani, ha in realtà duramente colpito anche Torvaianica, apportando questa volta non solo disagi, ma anche dei danni, come vedremo nel prossimo paragrafo. Tromba d’aria a Torvaianica devasta una scuola Una tromba d’aria si è abbattuta nel corso di questo pomeriggio tra le 16 e le 17 a Torvaianica, frazione del comune di Pomezia sita sul medio-basso litorale romano. Precisamente è stato un sistema temporalesco nato proprio sotto costa a portare disagi e danni ad una scuola della città: stando a ciò che riporta il quotidiano locale “Il Corriere della Città“, l’istituto Don Milani ha riportato infatti la caduta del tetto e il conseguente allagamento del plesso. Fortunatamente gli alunni erano appena usciti e nessuno è rimasto ferito dall’accaduto.

Alberi caduti, uno di essi colpisce il cancello di un’abitazione La tromba d’aria non ha causato solo il crollo del tetto della scuola, ma ha anche divelto e fatto crollare diversi alberi della città. Uno di questi, secondo quanto riporta sempre “Il corriere della città” era un pino ed è caduto sul cancello di un’abitazione piegandolo. Sul territorio si sono registrati anche altri danni. Per ripristinare il più presto possibile la normalità sono intervenuti i vigili del fuoco con 3 diverse organizzazioni di volontariato di Protezione Civile in loro supporto.

Vari allagamenti a Torvaianica, ma anche nei quartieri limitrofi Oltre alla conta di questi danni, ci sono stati anche vari disagi dovuti a diversi allagamenti che hanno interessato strade, garage e scantinati. Una situazione simile è stato possibile riscontrarla anche nel vicino quartiere di Martin Pescatore, sempre stando alla medesima testata locale. Attualmente il tempo in queste zone è in miglioramento in un contesto però di cieli sempre nuvolosi. E infatti, nelle prossime ore e nella giornata di domani sabato 16 novembre soprattutto, nuove piogge e temporali anche intensi sono attesi proprio in queste aree.