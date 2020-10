METEO – La furia dell’URAGANO ZETA si abbatte sulla Lousiana: ci sarebbe almeno un morto, i dettagli

Massiccia presenza di nuvolosità sullo stivale

Nonostante la rimonta anticiclonica di matrice afroazzorriana in arrivo dai quadranti sudoccidentali, le condizioni meteo sulla nostra Penisola appaiono sì stabili, ma anche molto nuvolose in alcune zone, soprattutto meridionali. Sulle regioni centro-settentrionali si verifica il passaggio intenso di velature e/o nuvolosità a base alta, con tempo anche qui semi-cupo, ma in un contesto comunque stabile. Persiste infatti un flusso umido nel bacino del Mediterraneo centrale che è stato responsabile in nottata di qualche residuo piovasco sul meridione e in maniera estremamente localizzata in Toscana. Preoccupa la piena del fiume Adige, con la Protezione Civile che ha emesso un’allerta per oggi.

Fronte perturbato in transito sull’Italia nei passati giorni

Sebbene gli effetti non siano quindi pienamente apprezzabili, nella giornata di oggi l’Anticiclone afroazzorriano agisce sull’Italia e sul Mediterraneo centrale, dove però persiste ancora una circolazione depressionaria proveniente dall’affondo perturbato che nel corso della settimana aveva comunque interessato la nostra Penisola con fenomeni localmente intensi e che hanno portato anche qualche disagio, specie in Campania. Tuttavia, come vedremo nel prossimo paragrafo, l’aria fredda che ha interessato lo stivale nei passati giorni, ha raggiunto anche i settori più settentrionali dell’Africa, provocando un’ondata di estremo maltempo.

L’uragano Zeta si abbatte sulla Lousiana

Mentre dunque in Italia si vivono condizioni di tempo assolutamente stabile con qualche piovasco nel corso della seconda parte di questa sera sulla Calabria tirrenica, nel mondo continuano a manifestarsi fenomeni meteo decisamente estremi. Nelle scorse ore, come abbiamo approfondito in un apposito editoriale, un violento fenomeno di grandine si è abbattuto in Libia, recando danni ingenti soprattutto sui settori costieri della Nazione, in particolare nella città di Misurata. Ma quasi contemporaneamente, l’Uragano Zeta si sarebbe abbattuto sulla Lousiana scatenando la sua ira funesta e facendo landfall come categoria 2.