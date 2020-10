METEO – La FURIA della TEMPESTA si abbatte sul Tabasco, l’acqua travolge le case: 6 morti e DANNI, i dettagli

Quadro nel complesso stabile con locali eccezioni in Italia

La mancanza di una vera e propria figura salda di Alta pressione sul Mediterraneo centrale, favorisce comunque l’ingresso di correnti più fresche ed umide di matrice atlantica che, seppur si inseriscono quest’oggi all’interno di un contesto in prevalenza stabile, non mancano di portare qualche locale eccezione di maltempo, soprattutto nelle zone interne della Calabria. Questa fase di relativo e prevalente bel tempo sta seguendo un periodo particolarmente tormentato dall’instabilità, tanto che qualche giorno fa le regioni nordoccidentali hanno riportato gravi danni e anche qualche vittima a seguito degli accumuli di pioggia record che si sono registrati in alcune zone del Piemonte.

Nelle prossime ore in arrivo un nuovo peggioramento

Stando però alla situazione che si presenta da satellite appare evidente un nuovo peggioramento in arrivo dai quadranti nordoccidentali: in questi minuti infatti le regioni settentrionali osservano un aumento cospicuo della copertura nuvolosa che in molti casi si manifesta in maniera compatta. Nelle prossime ore nuove piogge faranno ingresso sulla nostra Penisola e colpiranno essenzialmente le aree più a nord del nostro Paese e localmente anche quelle del medio versante tirrenico. In particolare è previsto il coinvolgimento dal maltempo delle zone interne dell’alta Toscana e sull’Appennino Tosco-Emiliano.

America centro-meridionale bersaglio di fenomeni estremi

Negli ultimi giorni si osserva un generale incremento di fenomenologia estrema (dal punto di vista meteorologico ovviamente) nei Paesi del centro-sud America. Nei passati giorni in questa sede abbiamo infatti approfondito di eventi rilevanti e relativi a violente grandinate che hanno imperversato soprattutto in Colombia, ma che non hanno risparmiato nemmeno la Bolivia. Nel presente editoriale invece ci sposteremo leggermente più a nord, nel Tabasco, uno Stato facente parte del Messico, dove nelle ore trascorse si è abbattuta una vera e propria tempesta che ha causato numerosi allagamenti e anche perdite di vite umane.