METEO – La PERTURBAZIONE di NATALE porterà con sé NEVICATE ma anche NUBIFRAGI, ecco dove

Condizioni meteo attuali, peggioramento in arrivo sull’Italia

Buongiorno a tutti cari lettori del Centro Meteo Italiano! Stiamo vivendo sull’Italia le ultime ore di tempo stabile, in compagnia delle nubi basse che nelle prime ore diurne di oggi si sono palesate su gran parte della nostra Penisola. La maccaja imperversa su Liguria, Toscana e Lazio fino a raggiungere i settori costieri Tirrenici di Campania e Calabria. Cieli sereni sulle zone più meridionali della Sardegna, sulla Sicilia e sui settori peninsulari del centro-sud, specialmente su quelli Adriatici e Jonici. Anche sul golfo Veneziano stamattina i cieli si sono presentati molto coperti. Queste condizioni meteo sono ancora garantite dalla presenza del cuneo altopressorio che si estende dalla Spagna raggiungendo l’Italia e i paesi dei Balcani. Sulla penisola Iberica si presentano massimi di pressione al suolo fino a 1028 hPa, contrapposti alla zona depressionaria attualmente situata a nord della Francia che presenta un minimo di 995 hPa. Sarà proprio questa perturbazione ad interessare la nostra penisola nelle prossime 48 ore. Vediamo quale sarà l’evoluzione!

Previsioni meteo per la Vigilia di Natale

Per la giornata di domani, Vigilia di Natale, avremo maltempo specialmente sulle regioni settentrionali, che saranno le prime interessate dalla perturbazione di stampo artico. Attenzione in particolar modo alla Liguria di levante, dove i fenomeni potranno risultare molto intensi (grazie al fenomeno dello stau appenninico potranno cadere fino a 50-80 millimetri sui settori pedemontani). Grazie alle correnti sud-occidentali anche il Friuli sarà soggetto a fenomeni precipitativi continui, con quota neve in calo fin sui 1000 metri nella notte. Il calo termico si manifesterà specialmente fra la notte del 24 e la mattina del 25, sui settori settentrionali nell’ordine di 4-6°C. Sulle regioni centro-meridionali la giornata della Vigilia non comporterà particolari cambiamenti, se non un transito di deboli pioviggini specie sui settori Tirrenici. Focalizziamoci ora sul maltempo che ci interesserà nella giornata di Natale!

Crollo termico per Natale e fenomeni nevosi a bassa quota

Meteo Natale 2020 – A differenza degli scorsi anni quest’anno per molte località si tratterà di un “bianco” Natale. Già nelle ore mattutine del 25 Dicembre potranno manifestarsi nevicate tra gli 800 e i 1000 metri di quota sulle Alpi centro-orientali (incluse Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli). Sulle regioni centrali la neve si manifesterà in Appennino dai 1200 metri. Al pomeriggio neve in ulteriore calo sulle Alpi orientali fino a quote pianeggianti, mentre sull’Appennino si poserà al di sotto dei 1000 metri di quota. Le nevicate si manifesteranno in collina anche sulle regioni centrali tra la notte di Natale e Santo Stefano, visti gli ultimi aggiornamenti matematici. Tuttavia, attendiamo ulteriori conferme per darvi nel dettaglio tutti i riferimenti sulle nevicate a bassa quota. Sul seguito ci sono importanti novità in quanto si intravede la possibilità del collasso del Vortice Polare verso i paesi dell’Europa centrale. Vediamo come!