METEO – La Protezione Civile dirama l’ALLERTA: NUBIFRAGI e TEMPORALI imminenti, ecco le città interessate

Maltempo sparso al centro-sud Le condizioni meteo sulla nostra Penisola appaiono piuttosto perturbate grazie all’affondo di una saccatura di origine polare marittima che sta portando piogge e temporali soprattutto sulle regioni centro-meridionali nel corso della giornata odierna. Sebbene in un contesto che rimane instabile, il quadro meteorologico che ci offrono il satellite e il radar meteorologico appare comunque migliore soprattutto rispetto alla giornata di ieri, quando i danni hanno interessato diversi settori italiani: nel varesotto in particolare c’è stata addirittura una vittima e alcuni feriti. E’ tornata la neve sulle Alpi e sull’Appennino A rinnovare e a rinvigorire le condizioni di maltempo che interessano la nostra Penisola nella giornata odierna è stato un nuovo impulso perturbato di origine questa volta polare marittima i cui primi effetti si sono evidenziati tra il pomeriggio e la serata di ieri al settentrione, prima di scendere verso il centro-sud. L’ingresso di correnti più fredde soprattutto ad alta quota hanno favorito un tracollo delle temperature e conseguentemente anche un calo della quota neve che è tornata ad imbiancare non solo le cime delle Alpi, ma anche quelle dell’Appennino come abbiamo approfondito in un apposito editoriale. Violento maltempo per domani La saccatura di origine polare marittima in affondo sul Mediterraneo centrale nella giornata di domani domenica 27 settembre si isolerà a goccia fredda. Lo scorrimento di correnti così fresche in quota unitamente ad un mare ancora relativamente caldo innescherà una ciclogenesi tutta tirrenica, con lo sviluppo di piogge e temporali anche violenti che colpiranno principalmente i settori tirrenici del centro-sud e la Sardegna in sconfinamento progressivo nel pomeriggio e in serata sul versante adriatico. Instabilità ancora nel veneziano e sulla Romagna, con fenomeni localmente anche intensi. PER I DETTAGLI RELATIVI ALLE PREVISIONI DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Campania, settori tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale, Sicilia occidentale e centro-meridionale ed, in particolare nella seconda parte della giornata, su Romagna e versante Adriatico di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna settentrionale e centro-occidentale, settori tirrenici della Toscana meridionale, Umbria meridionale, Lazio, settori centro-occidentali di Abruzzo e Molise, Puglia settentrionale, Calabria tirrenica centrale, Appennino romagnolo e resto di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia sud-orientale, resto dell’Emilia-Romagna e delle regioni centro-meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. NEVICATE: al di sopra di 1400-1600 m sui settori alpini del Triveneto, con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in ulteriore diminuzione, localmente anche sensibile, al Centro, in rialzo, localmente sensibile, al Sud. Venti: inizialmente forti occidentali, in rotazione da nord-ovest con raffiche di burrasca forte, sulla Sardegna; forti dai quadranti meridionali con raffiche fino a burrasca forte sulle regioni meridionali, in rotazione dai quadranti occidentali nel corso del pomeriggio-sera; localmente forti dai quadranti occidentali sui settori tirrenici del Lazio e su Abruzzo e Molise. Mari: da agitato a molto agitato il Mar di Sardegna; agitati il Canale di Sardegna e il Tirreno centro-meridionale; molto mossi il Tirreno settentrionale, lo Ionio, lo Stretto di Sicilia e l’Adriatico centro-meridionale, fino ad agitato quest’ultimo al largo e localmente lo Stretto di Sicilia. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.