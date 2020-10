METEO – La Protezione Civile emette l’ALLERTA: preoccupa la piena del Po, ecco le città a rischio

Ottobrata in piena regola, temperature miti di giorno e fresche di notte

Ci troviamo ad osservare quest’oggi dal quadro sinottico la presenza di un campo di Alta pressione che riveste il bacino del Mediterraneo centrale e che nelle passate ore ha spazzato via le residue correnti di maltempo verso il settore balcanico. Le stesse correnti di maltempo che nella giornata di ieri hanno provocato un fronte instabile rapido, ma intenso tanto che la Capitale ha riportato qualche danno e disagio in seguito al passaggio di un nubifragio. Le temperature peraltro risultano piuttosto miti di giorno e fresche la notte a causa dei primi accenni di inversione termica in pianura.

L’Anticiclone non durerà più di un paio di giorni

La longevità dell’Anticiclone sarà davvero breve in quanto già a partire dal prossimo fine settimana un nuovo impulso del flusso atlantico favorirà un affondo perturbato sulla nostra Penisola. L’ottobrata sarà dunque breve e in grado di portare circa 48 ore o poco più di condizioni meteo generalmente stabili all’interno del territorio nazionale. L’autunno è infatti entrato nel vivo e riprenderà le redini del Paese dalla seconda metà della giornata di sabato 10 ottobre, quando alle piogge e ai possibili temporali sarà accompagnato un nuovo calo delle temperature responsabile del ritorno della neve sulle Alpi.

Preoccupa la piena del Po

In un contesto meteorologico dunque così tranquillo viene quasi spontanea la domanda sul perché allora ci troviamo all’interno di un editoriale che annuncia l’emanazione di un’allerta da parte della Protezione Civile. Il motivo è semplice: a seguito dell’ondata di violento maltempo che ha messo in ginocchio soprattutto le regioni nordoccidentali una settimana fa, il livello del Po è andato progressivamente aumentando, fino a raggiungere una soglia che desta particolare preoccupazione. Pertanto l’allerta meteo è stata diramata oggi per rischio esclusivamente idraulico, come vedremo nei prossimi paragrafi.