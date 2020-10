METEO – La Protezione Civile emette l’ALLERTA ROSSA: NUBIFRAGI e occasionali TEMPORALI in arrivo, ecco le città coinvolte

L’Anticiclone in nuovo arretramento

L’Anticiclone che negli ultimi giorni era tornato ad avvolgere la totalità della nostra Penisola, portando condizioni meteo di generale stabilità, si trova nuovamente in arretramento a causa dell’avanzamento di una saccatura di origine nordatlantica in arrivo dai quadranti nordoccidentali. Sebbene per la serata odierna ciò porterà non più che piogge solo localmente intense e solo in alcuni settori del nordovest come la Liguria, alto Piemonte e Lombardia nordoccidentale, è nella giornata di domani venerdì 2 ottobre che, come vedremo, il maltempo intensificherà in maniera piuttosto evidente.

Scuole chiuse in diversi comuni della Liguria tra la Provincia di Imperia e quella di Savona

Preso atto dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, il cui bollettino posteremo a pagina 3 e del quadro meteorologico complessivo, sono molti i comuni della Liguria che hanno deciso di chiudere le scuole a causa del maltempo. In particolare appartengono tutti alla Provincia di Imperia oppure a quella di Savona. Alcune località, come ad esempio la stessa Imperia, stanno ancora valutando la situazione e in serata annunceranno la loro decisione in merito. Nel frattempo, abbiamo fornito una lista completa delle città che hanno deciso di chiudere le scuole all’interno di un apposito editoriale in aggiornamento.

Domani il maltempo torna a sferzare sul nord Italia

Una vasta area depressionaria affonderà nella giornata di domani venerdì 2 ottobre sul Mediterraneo centro-occidentale e presenterà un profondo centro di bassa pressione sulla Francia. Ciò scaturirà un'intensificazione dei venti provenienti dai quadranti meridionali che, schiantandosi contro le Alpi, provocheranno il fatidico effetto stau con precipitazioni insistenti e a tratti anche a carattere di nubifragio e occasionali temporali soprattutto su alto Piemonte, Lombardia nordoccidentale e aree di confine tra Veneto e Trentino, dove saranno possibili accumuli da elevati a molto elevati. Il maltempo interesserà comunque gran parte del nord Italia eccezion fatta per le aree più orientali del Veneto, con fenomeni localmente intensi in Liguria. Tempo relativamente stabile e asciutto altrove.