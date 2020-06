METEO – Italia nel mirino del maltempo: la PROTEZIONE CIVILE emette nuova allerta, ecco le zone colpite

Maltempo in Italia

Rovesci e temporali interesseranno il nostro Paese almeno fino alla giornata di giovedì e anche nelle ultime ore non sono mancate situazione di criticità. Il meteo sull’Italia potrebbe restare instabile con fenomeni anche forti sino alla metà di giugno ma probabilmente anche oltre con numerose occasioni per piogge e temporali. Situazione difficile anche oggi in molte zone del paese e non solo al nord Italia. Allagamenti, grandinate e forti temporali anche al centro, situazione critica nella provincia di Frosinone. Proprio nelle prossime ore saranno possibili forti temporali e locali grandinate in gran parte del centro-nord. Nel pomeriggio odierno piogge torrenziali hanno interessato il basso Lazio, creando allagamenti e molti danni soprattutto nella zona di Frosinone.

Previsione della Protezione Civile

Precipitazioni: – da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Veneto centro-settentrionale e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati moderati; – sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, resto del Triveneto, Toscana settentrionale ed orientale, Marche, Umbria centro-settentrionale, Abruzzo orientale, Sicilia settentrionale e nord-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; – isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone del Paese, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno. significativo. Temperature: senza variazioni significative. Venti: forti occidentali su Sardegna, Sicilia occidentale e meridionale, in locale estensione alle coste di Toscana e Lazio. Mari: molto mossi il Mare e il Canale di Sardegna, il Tirreno centro-settentrionale, il Mar Ligure e lo Stretto di Sicilia. Di seguito è riportata invece l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile.

Allerta meteo

Per la giornata di domani, Martedì 9 giugno 2020: ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA: Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE: Lombardia: Orobie bergamasche, Nodo idraulico di Milano. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE: Lombardia: Bassa pianura occidentale, Media-bassa Valtellina, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi Varesine, Alta Valtellina, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE: Lombardia: Bassa pianura occidentale, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale. Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Lombardia: Bassa pianura occidentale, Media-bassa Valtellina, Lario e Prealpi occidentali, Valcamonica, Laghi e Prealpi Varesine, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Appennino pavese. Umbria: Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Chiascio – Topino, Nera – Corno, Alto Tevere, Medio Tevere. Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro. Liguria: Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro. Marche: Marc-3, Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4. Piemonte: Valli Varaita, Maira e Stura, Pianura Cuneese, Pianura Torinese e Colline, Pianura settentrionale, Belbo e Bormida, Valle Tanaro. Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie. Umbria: Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Chiascio – Topino, Nera – Corno, Alto Tevere, Medio Tevere. Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Alto Piave. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro. Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene. Lombardia: Alta Valtellina, Bassa pianura orientale, Appennino pavese. Piemonte: Valli Varaita, Maira e Stura, Pianura Cuneese, Pianura Torinese e Colline, Pianura settentrionale, Belbo e Bormida, Valle Tanaro. Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie. Umbria: Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Chiascio – Topino, Nera – Corno, Alto Tevere, Medio Tevere. Veneto: Piave pedemontano.