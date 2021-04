METEO – La rivincita dell’ANTICICLONE nel WEEKEND, tempo più STABILE e TEMPERATURE in aumento

Condizioni di tempo instabile sulla nostra Penisola quest’oggi

Non è neanche più una novità oramai per il nostro Paese: anche nella giornata odierna, così come spesso è accaduto nel corso di questa primavera, le condizioni meteo sulla nostra Penisola sono apparse e continuano a mantenersi instabili, con piogge in Sardegna e in maniera più localizzata sulle regioni settentrionali. Nelle prossime ore il maltempo si estenderà verso oriente andando ad interessare alcuni settori tirrenici centro-meridionali.

Prossimi giorni in compagnia ancora di piogge e possibili temporali

La perturbazione che sta peraltro già portando alcuni effetti sulla nostra Penisola nella giornata odierna, acuirà ed estenderà il maltempo nei prossimi giorni e in particolare nella giornata di domani giovedì 22 aprile. Piogge e possibili temporali potranno interessare domani buona parte del centro-sud, in particolare il versante tirrenico. Ma l’instabilità traghetterà l’Italia fino ad almeno il prossimo fine settimana, quando è attesa una svolta primaverile.

Maltempo anche nella prima parte di sabato

Prima di una decisa rivincita da parte dell’Anticiclone e della stagione primaverile, le condizioni meteo sulla nostra Penisola appariranno ancora instabili con residui fenomeni nella prima parte della giornata di sabato 24 aprile, con piogge e acquazzoni sulle regioni meridionali. Successivamente lo scivolamento della perturbazione verso il Mediterraneo orientale comporterà l’elevazione dell’Alta pressione di origine africana sullo stivale stando ai principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo.

