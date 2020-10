METEO – La STABILITA’ ha le ore contate, a breve una nuova PERTURBAZIONE con PIOGGE e NEVE

Fine del tempo stabile, il tempo mite lascerà spazio alla perturbazione

L’Italia è prossima ad affrontare una nuova fase di maltempo ed instabilità. Al momento il cielo risulta sereno generalmente, in particolar modo sul centro-sud. Sul nord-ovest si possono osservare i primi addensamenti a cavallo delle zone Alpine. Qualche velatura è in transito anche su Emilia Romagna e Toscana, sintomo dell’arrivo della perturbazione sul nostro territorio. Nelle prossime ore la nuvolosità è prevista in aumento dapprima dai settori settentrionali, mentre il meridione continuerà ad essere sgombro da nubi. Tra domani e dopodomani, la saccatura d’aria fredda inizierà ad apportare tempo sempre più instabile sul nord Italia, dove le temperature inizieranno ad abbassarsi. L’aria instabile alimenterà una ciclogenesi sul nord-ovest che detterà legge sulle condizioni meteo del fine settimana. Andiamole a scoprire insieme!

Previsioni per il weekend, avvio instabile della seconda decade di Ottobre

Nel corso di Sabato il maltempo sarà relegato al nord Italia. Ancora non si manifesteranno precipitazioni intense, in quanto queste si addosseranno sull’arco Alpino e daranno adito a nevicate sui settori oltralpe anche a quote di bassa montagna. In serata ed in nottata l’instabilità si farà spazio e si manifesteranno piogge sparse su Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige. Le piogge si intensificheranno nella notte fra Sabato e Domenica a causa dell’approfondimento di un minimo depressionario tra il sud della Francia e la Liguria. Dalla mattina di Domenica avremo forti nevicate sul nord-est con sconfinamenti fino in bassa montagna. Localmente le precipitazioni nevose potranno inoltrarsi fin sulla collina in questo peggioramento meteo di spicco per il mese di Ottobre.

Quota neve in calo al nord, fino in collina

Infatti a causa delle precipitazioni più forti, la quota neve sul nord est (in particolare sulla Carnia) potrà stabilirsi sui 900 metri. Il momento migliore secondo la modellistica, prevede questo particolare momento tra la notte ed il mattino di Lunedì 12 Ottobre. Le temperature si troveranno ai valori più bassi di questa fase perturbata, con minime che si stanzieranno generalmente sotto i 5-10°C. Saranno possibili anche valori intorno allo zero sul Trentino Alto Adige e sul Piemonte. Anche le massime saranno piuttosto contenute con valori al nord compresi fra i 12°C e i 18°C. Il centro italia risentirà maggiormente della saccatura dall’inizio della prossima settimana, col transito verso meridione dalla saccatura. Inoltre, un nuovo vortice depressionario è atteso in discesa dalla Francia con un maggiore coinvolgimento delle regioni Tirreniche per la metà del mese.