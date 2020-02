METEO – La TEMPESTA DENNIS infuria sull’EUROPA, conseguenze anche per l’ITALIA

Inverno mite su Italia e tutta Europa

L’attuale stagione invernale è fin qui risultata piuttosto deludente per gli appassionati di freddo e neve. Il gelo artico è infatti mancato non solo sulla nostra Penisola, dove comunque da quando è avvenuto il solstizio di inverno non si è verificato neanche un episodio di neve in pianura, ma anche sull’intero continente europeo. Giusto ieri abbiamo scritto un editoriale riguardo il riepilogo di Gennaio 2020 a livello globale ed europeo seguendo i dati forniti e rielaborati dal NOAA.

Febbraio tempestoso sulle aree nord europee

Il mese di febbraio sembra però leggermente diverso dall’andamento del gennaio appena passato, non tanto in termini di freddo quanto dal punto di vista della disposizione delle figure bariche. L’Anticiclone azzorriano è sempre piuttosto invadente sul Mediterraneo centro-occidentale ma sulle aree nord dell’atlantico sono un paio di settimane che diversi cicloni riescono ad acquisire potenza e minacciare i Paesi europei centro-settentrionali. Qualche giorno fa un ciclone che ora è stato assorbito dalla tempesta Dennis, ha causato venti di oltre 250km/h in Islanda.

Primi effetti sul Regno Unito

La tempesta Dennis dopo aver colpito nella giornata di ieri l’Islanda, si è spostata leggermente verso est con valori di pressione folli per quanto bassi sono: il centro di bassa pressione in questo momento misura ben 930hPa poco a nordovest del Regno Unito, valori che difficilmente si vedono con l’approssimarsi di un ciclone verso il vecchio continente. I primi effetti sono riscontrabili proprio sulle Isole Britanniche dove raffiche di vento prossime ai 100km/h hanno già causato qualche danno, come approfondiremo meglio all’interno di un apposito editoriale.