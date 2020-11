METEO – La TEMPESTA ETA continua a flagellare l’America Centrale: bilancio dei morti sale a quasi 150, i dettagli

Condizioni meteo di generale stabilità in Italia

Con la giornata odierna si è aperto un weekend dai connotati che come vedremo anche domani domenica 8 novembre risulteranno più primaverili che autunnali. L’azione dell’Anticiclone afroazzorriano che sta avvolgendo la nostra Penisola porterà condizioni di generale o prevalente stabilità, con eccezioni estremamente localizzate per domani come vedremo nel prossimo paragrafo. Gli effetti sono evidenti non solo dal punto di vista meteorologico, con cieli sereni o poco nuvolosi pressoché ovunque con maggiori addensamenti nelle zone interne di Sicilia e Calabria, ma anche sotto il profilo termico, con le temperature oltre la media del periodo soprattutto nei valori massimi.

Eccezione di maltempo estremamente localizzata sul nordovest domani

Le correnti nordatlantiche che hanno provocato condizioni di estremo maltempo sulla Penisola iberica e in particolare in Spagna dove si sono registrati accumuli di pioggia molto elevati e dove questi hanno portato ovvi e pesanti allagamenti, sfioreranno lo stivale e non mancheranno di portare qualche effetto sull’estremo nordovest dell’Italia, nel loro traslare verso nordest. Qui infatti e in particolare sulle zone più occidentali del Piemonte e della Valle d’Aosta saranno possibili isolati e rapidi rovesci che porteranno al suolo un accumulo decisamente effimero se non del tutto nullo. Altrove invece persisterà la stabilità, sebbene con nuvolosità maggiore.

La tempesta Eta continua a imperversare sull’America Centrale

La tempesta tropicale Eta continua a colpire i Paesi dell’America Centrale e a mietere ingenti danni e purtroppo anche vittime. Ne avevamo parlato nel corso della settimana corrente: all’inizio Eta era un Uragano e ha fatto landfall sulle coste del Nicaragua come categoria 4. Successivamente, man mano che transitava nell’entroterra ha perso buona parte della sua potenza fino a passare allo stadio di tempesta tropicale. Tuttavia, la forza distruttiva è stata comunque in grado, come vedremo nel prossimo paragrafo, di portare violenti nubifragi, frane e allagamenti sull’America Centrale, appesantendo il bilancio delle vittime.