METEO – Le prime IPOTESI di un peggioramento INVERNALE per la prossima settimana. Ecco cosa potrebbe accadere

METEO: Nuvolosità su tutt’Italia ecco cosa sta succedendo

Salve lettori del Centro Meteo Italiano. Siamo ancora in compagnia di tempo complessivamente stabile anche se nelle ultime ore si sono manifestate alcune pioviggini specialmente lungo i versanti occidentali italiani. Dagli ultimi monitoraggi satellitari è possibile infatti evidenziare una vasta zona nuvolosa che abbraccia gran parte del centro-nord. Al sud grazie ancora alla parziale resistenza dell’alta pressione, permangono condizioni di tempo prevalentemente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Anche il trend termico in questi giorni si è mostrato in maniera molto difforme rispetto alla media, con anomalie che hanno toccato sul suolo italico valori positivi fino a 4°C oltre la media vigente. Nei prossimi giorni vivremo ancora questa condizione meteo “ibrida” accompagnati da cieli coperti e giornate senza particolari dinamiche.

Previsioni meteo per il fine settimana

Nel fine settimana ci attendiamo un nuovo ritorno delle pioviggini sul versante Tirrenico, grazie alla spinta delle correnti perturbate di origine nord-atlantica. Nel corso del weekend i cieli saranno ancora sporcati dalla nuvolosità (ai margini ancora una volta le regioni di Sicilia e Calabria che non dovrebbero risentire di questo peggioramento). Domenica al contrario la nuvolosità transiterà verso meridione mentre al nord sarà copioso il ritorno delle nebbie che hanno caratterizzato abbondantemente la prima decade del mese di Novembre. Uno “sblocco” atmosferico potrebbe manifestarsi per la prossima settimana, in quanto i modelli da qualche tempo ipotizzano l’afflusso di correnti molto fredde dai quadranti orientali. Vediamo come!

Maltempo in vista per la prossima settimana, possibile ritorno della neve?

La settimana prossima si potranno verificare più scambi meridiani: infatti in maniera concorde dai maggiori centri di calcolo più affidabili nel panorama meteo (GFS ed ECMWF) viene ipotizzata una poderosa rimonta anticiclonica a partire dal nord-Africa per approdare fra Spagna e Francia. Questa possibilità potrebbe da un lato spalancare le porte alle fredde correnti continentali che sono foriere di nevicate a bassa quota e temperature piuttosto rigide. Questa ipotesi si fa sempre più plausibile per i paesi orientali dell’Europa, ma rimane ancora difficile per i nostri territori lasciando più possibilità per il centro sud. Questo tipo di dinamiche nel periodo invernale può dare adito a fenomeni molto significativi come l’ASE (Adriatic Snow Effect) che determinano nevicate a bassissima quota sui versanti Adriatici. Non essendo questo il caso e considerando la finestra temporale che ci divide, vi invitiamo comunque a seguire i nostri prossimi aggiornamenti meteo!