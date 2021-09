METEO LIGURIA – Fine SETTIMANA all’insegna del maltempo AUTUNNALE, con molte NUBI e PIOGGIA

Maltempo nella giornata di ieri, ancora temporali in atto in Liguria

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Nella giornata di ieri le piogge in Liguria non sono mancate grazie alla terza perturbazione del mese di settembre. Le regioni del nord Italia sono state coinvolte in maniera massiccia da questo peggioramento che ha apportato molte piogge con accumuli fin’oltre i 200 millimetri. Sulle Alpi Apuane si sono registrate punte di 230 millimetri nella zona di Lago Paduli; sulle aree Appenniniche (al confine col Piemonte) sono caduti quasi 120 millimetri di pioggia in 2 ore (nella notte), anche se nel pomeriggio le piogge si sono approfondite sul Levante Ligure al confine con l’alta Toscana. Nelle prossime ore avremo ancora instabilità sulla nostra regione, come vedremo nei prossimi paragrafi!

Meteo weekend : sabato

Meteo sabato – Al mattino avremo nuvolosità irregolare, con precipitazioni associate sparse. Al pomeriggio i fenomeni continueranno ad insistere sul territorio regionale, ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso, con precipitazioni sparse e nuvolosità a tratti compatta. Temperature sulla Liguria decisamente autunnali, comprese tra 20°C e 23°C. La ventilazione risulterà debole o moderata dai quadranti meridionali o sud-occidentali.

Meteo weekend : domenica

Meteo domenica – Forte maltempo nella giornata di domenica: infatti al mattino sono attesi intensi temporali che transiteranno dall’Imperiese fino a raggiungere lo Spezzino, con attività elettrica anche intensa. Instabilità anche al pomeriggio anche se i fenomeni risulteranno più esigui. In serata sono attese nubi sparse, ma con tempo asciutto. Maggiori aperture attese nelle ore notturne. Temperature che potranno subire un lieve calo delle minime, specie sulla Liguria di Ponente; massime generalmente stazionarie. Ventilazione moderata o intensa dai quadranti sud-occidentali. Vediamo di seguito la tendenza meteo per la prossima settimana.