METEO LIGURIA – Temporali e NUBIFRAGI si abbattono tra GENOVA e LA SPEZIA, previste 24 ore di PIOGGE intense

Maltempo in atto sulla Liguria, caduti oltre 100 millimetri su alcune zone

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! La Liguria da stanotte è interessata (specie sui settori centro-orientali) da forti temporali organizzati, complice la convergenza al suolo della ventilazione. Sulle aree Appenniniche (al confine col Piemonte) sono caduti quasi 120 millimetri di pioggia in 2 ore ed in questo momento le piogge si stanno approfondendo sul Levante Ligure al confine con l’alta Toscana. Proprio su queste zone nelle prossime 24 ore si attende la fenomenologia più intensa di questa terza perturbazione del mese di settembre. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo nel dettaglio della Liguria.

Meteo Liguria oggi: attenzione allo Spezzino

Meteo Liguria oggi – Stamattina avremo forti piogge su Genovese e Spezzino come già anticipato nel primo paragrafo, il tutto accompagnato da nuvolosità compatta. Al pomeriggio i fenomeni più intensi saranno ancora concentrati sulle medesime zone, mentre su Savonese e Imperiese le piogge risulteranno più esigue. In serata migliora sulla Liguria di Ponente, mentre avremo ancora variabilità e piogge sullo Spezzino. Fenomeni in graduale dimunuzione nelle ore notturne. Grazie alla ventilazione associata, le temperture risulteranno piuttosto compatte sulla Liguria, comprese tra 20°C e 23°C. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA LIGURIA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Liguria domani: miglioramento in vista

Meteo domani – Domani una tregua dalle piogge ci regalerà qualche spazio di sereno sulla Liguria: al mattino infatti avremo cieli per lo più sereni sulle zone occidentali, mentre tra Genova e La Spezia le condizioni meteo risulteranno ancora a tratti instabili, con qualche pioggia associata. Isolati piovaschi potranno manifestarsi nel corso delle ore pomeridiane a partire dalle zone interne, con un parziale coinvolgimento delle aree costiere. In serata avremo nuvolosità in aumento con ancora qualche precipitazione sulle aree interne. Calo delle temperature minime che potranno scendere anche al di sotto dei 20°C, mentre le massime risulteranno generalmente stazionarie tra 22 e 23°C. Venti ancora deboli o moderati dai quadranti meridionali. Vediamo nell’ultimo paragrafo la tendenza meteo per il weekend in Liguria.