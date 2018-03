Live: condizioni meteo in peggioramento al Nord Italia con una perturbazione atlantica pronta a riportare maltempo intenso.

Meteo Live: il maltempo bussa alla porta del Nord Italia – 29 marzo 2018 – Abbiamo diffusamente parlato di come una perturbazione atlantica si stesse facendo sempre più vicina all’Italia portando con sé maltempo anche intenso ad iniziare dalle regioni settentrionali –>guarda qui. Tale peggioramento meteo ha iniziato proprio questa mattina a portare piogge e rovesci specie al Nord, con anche la neve che è attesa sulle Alpi fino a 1400-1800 metri. Sul resto dell’Italia invece questa mattina il tempo risulta più asciutto seppur con molte nubi in particolare sul versante Tirrenico, con addensamenti anche bassi. Nelle prossime ore i rovesci e i temporali continueranno ad insistere al Nord Italia, con i fenomeni più intensi che si concentreranno specie sulla Liguria di Levante come su Alpi e Prealpi –>clicca qui. La neve cadrà sempre sulle Alpi a quote medio alte, mentre non si escludono locali pioviggini anche sulla Toscana. Attenzione che la perturbazione continuerà a portare maltempo sull’Italia anche nei prossimi giorni: compromesse quindi anche le condizioni meteo per Pasqua? Guardate le ultime news in video sul nostro canale YouTube qui di seguito…

CLICCA QUI PER ACCEDERE DIRETTAMENTE AL NOSTRO CANALE YOUTUBE: NON DIMENTICARTI DI ISCRIVERTI SE NON L’HAI ANCORA FATTO!

[…]