METEO: maltempo in queste ore, intensi nubifragi al Nord, ecco dove

Allerta maltempo al Nord Ovest, più asciutto sul resto della Penisola

Autunno in standby su buona parte dell’Italia in questo inizio di settimana, a causa della risalita di aria calda direttamente dall’Africa, ma non mancano anche acquazzoni e temporali localmente a carattere di nubifragio. Le regioni più interessate dal maltempo sono in particolare quelle di Nord Ovest, con la perturbazione che ancora insiste sull’Europa occidentale che lambisce anche la nostra Penisola, come mostrato anche dai modelli elaborati dal nostro centro di calcolo. L’Italia è dunque divisa in due sotto il profilo meteo, con una giornata dal sapore quasi estivo da una parte e maltempo intenso dall’altra, con gli acquazzoni e i temporali che stanno creando non pochi disagi soprattutto tra Liguria, Piemonte e Lombardia.

Superati i 100 mm nella zona di Genova

Come da previsione, il maltempo sta flagellando con acquazzoni, temporali e locali nubifragi soprattutto il Nord Ovest, con fenomeni intensi specie su Liguria, Piemonte, Lombardia e in parte anche sull’Emilia. La situazione più preoccupante al momento è su Genova, dove un temporale autorigenarante questo pomeriggio ha scaricato al suolo oltre 70 mm di pioggia soprattutto sulla zona di Pegli e Sesto Ponente, già colpite durante solo qualche giorno fa. Altri temporali insistono ancora adesso sul Piemonte sud orientale e Lombardia occidentale, come potete vedere anche dalle immagini radar presenti nella sezione dedicata sul nostro sito. Attenzione però che il maltempo continuerà ad insistere anche nelle prossime ore al Nord Ovest, stando alle ultime uscite dei principali modelli meteo, con gli accumuli che sono destinati quindi ad aumentare.

Già diversi i danni e i disagi dovuti al maltempo sulle regioni di Nord Ovest

Sono già diversi i danni e i disagi causati da questa fase di maltempo: a Milano ad esempio, come spiegato dal nostro meteorologo Roberto Schiaroli, un violento nubifragio nelle prime ore del giorno ha completamente allagato le strade sommergendo i sottopassi e bloccando il traffico in diverse zone, ma risultano allagati anche stazioni ferroviarie e scantinati. Alcuni alberi sono caduti poi a causa del maltempo, mentre Seveso e Lambro sono osservati speciali per le possibili esondazioni. Sempre nel capoluogo meneghino sono stati chiusi 5 asili a causa delle infiltrazioni in seguito al forte temporale. In Piemonte nelle ultime 12 ore sono caduti localmente oltre 100 mm di pioggia, con gli accumuli maggiori registrati a ridosso delle Alpi: non solo, perché diversi corsi d’acqua nella regione hanno raggiunto la soglia di allerta, mentre continuano a salire i livelli del Lago Maggiore e del Lago d’Orta. Anche in Liguria il maltempo non sta dando tregua, con diverse scuole chiuse: a Savona poi si registrano delle frane a causa dei temporali.