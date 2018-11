METEO Live: parentesi con tempo asciutto in ITALIA, poi nuovo peggioramento

Meteo Live: oggi, giovedì 29 novembre, tempo asciutto in Italia ma un nuovo peggioramento è alle porte con piogge e neve.

Tempo più asciutto in Italia con l’anticiclone oggi, giovedì 29



Come da previsione, le condizioni meteo sull’Italia questa mattina sono caratterizzate dalla generale stabilità, con l’anticiclone che è rimontato sulla nostra Penisola allontanando anche le ultime piogge che ieri ancora interessavano specie il Sud. Non è però un giornata all’insegna del sole pieno quella sull’Italia, perché nonostante ampie schiarite, molte nubi sono già presenti nei nostri cieli: non sono attesi, come detto, fenomeni di rilievo sotto il profilo meteo, ma la nuvolosità tenderà progressivamente ad aumentare ad iniziare dal Nord Ovest. Come mostrato ormai da diversi giorni dai modelli del nostro centro di calcolo, la stabilità di questa giornata ha le ore contate: un nuovo peggioramento meteo è alle porte e da domani, venerdì 30 novembre, sono attese piogge sparse sull’Italia come anche neve sui rilievi fino a quote medio basse.

Arriva una perturbazione, nuovo peggioramento meteo da venerdì 30

Dopo una giornata all’insegna di condizioni meteo stabili anche se con nubi sparse, già domani è atteso un nuovo peggioramento sull’Italia. Infatti una perturbazione atlantica si sta avvicinando alla nostra Penisola e già nella mattinata di venerdì porterà le prime piogge e le prime deboli nevicate ad iniziare dal Nord Ovest. Si tratterà di una blanda fase di maltempo, perché il minimo responsabile delle precipitazioni e della neve attesa sia sulle Alpi che sugli Appennini scivolerà velocemente verso lo Ionio. I settori più interessati da questo peggioramento meteo saranno in particolare quelli occidentali dell’Italia, con le piogge che si estenderanno dal Nord Ovest al Tirreno e alle Isole Maggiori. A seguire però, come spiegato anche dal nostro meteorologo Francesco Cibelli nell’editoriale di questa mattina, con l’inizio di dicembre tornerà l’anticiclone sulla nostra Penisola.