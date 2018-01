Meteo Live: tempo in progressivo peggioramento sull’Italia con piogge e neve attese specie dal pomeriggio.

METEO Live: tempo generalmente stabile in Italia prima dell’arrivo di piogge e neve – 25 gennaio 2018 – Condizioni meteo generalmente stabili sull’Italia in queste prime ore di giovedì 25 gennaio, con solo molte nubi anche basse soprattutto sulle regioni settentrionali. Attenzione però che si sta facendo sempre più vicina alla nostra Penisola una perturbazione atlantica –>guarda qui foriera sia di piogge che di neve per quello che riguarda le montagne. Le prime pioviggini sono attese a partire dalla Liguria e dal pomeriggio la stabilità lascerà sempre più il posto alle precipitazioni soprattutto sui settori nord occidentali –>clicca qui. Piogge sparse bagneranno quindi anche Piemonte, Lombardia e Triveneto, con la neve che cadrà sulle Alpi a quote generalmente medie. La perturbazione sfiorerà solamente l’Italia, con dunque questo peggioramento meteo che si esaurirà già sabato dopo aver interessato regioni settentrionali e tirreniche. […]

