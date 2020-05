METEO – Lo STRAPPO del WEEK-END! Nubifragi e GRANDINE fin sulle coste: ZONE COLPITE

METEO : anticiclone in rimonta sull’Italia, ma il fronte freddo darà fastidio al Nord

Buon pomeriggio e bentrovati a tutti gli amici del Centro Meteo Italiano. Nonostante l’esteso campo di alta pressione stia rimontando progressivamente non solo sulla nostra Penisola ma anche e soprattutto sull’Europa centro-occidentale, nel corso del week end ci sarà il transito di un esteso fronte perturbato che porterà temporali localmente molto intensi sulle regioni settentrionali. Ben diverso il discorso per il resto d’Italia dove sarà la stessa cella anticiclonica a garantire stabilità prevalente sia sulle regioni centrali che su quelle meridionali. Qui le temperature tenderanno localmente a toccare i +28°C/+29°C su diversi settori specie quelli interni delle aree ioniche. Come detto invece al settentrione la musica sarà ben diversa e ci aspettiamo fenomenologia molto intensa soprattutto a ridosso dei rilievi alpini. Andiamo però a vedere il dettaglio nel prossimo paragrafo, con l’ausilio degli ultimissimi aggiornamenti dei principali centri di calcolo oltre che del nostro bollettino quotidianamente aggiornato.

TEMPORALI e NUBIFRAGI sulle regioni settentrionali domani, vediamo il dettaglio delle zone colpite

Nella giornata di domani assisteremo quindi ad un repentino peggioramento delle condizioni atmosferiche al Nord, dovuto all’arrivo di un fronte freddo che porterà attività temporalesca diffusa sui settori alpini in parziale estensione alle aree pianeggianti. Andiamo però a vedere nel dettaglio quali saranno le aree maggiormente colpite dal maltempo. Al pomeriggio il fronte impatterà sulle Alpi nord occidentali portando così i primi temporali sui rilievi del Piemonte e della Valle d’Aosta: i fenomeni inizialmente risulteranno confinati alle zone di confine, per poi estendersi nel tardo pomeriggio al territorio italiano. In serata invece il maltempo si svilupperà molto più rapidamente, andando a sconfinare sulle pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto. Attenzione alla possibilità di locali grandinate nella fattispecie sulle aree prealpine lombarde e sul Trentino Alto-Adige, mentre i fenomeni non dovrebbero interessare le pianure emiliane e le coste della Liguria.

PRIME ORE DI DOMENICA, fenomeni temporaleschi al Nord Est

Così come è giunto rapidamente, il fronte di aria umida e instabile una volta valicate le Alpi centro-occidentali si trasferirà al Nord Est interessando perlopiù le Alpi venete e tutto il Friuli Venezia-Giulia. Altrove assisteremo invece ad un generale miglioramento con ampie schiarite a partire dalle regioni occidentali in estensione anche a Lombardia, Emilia-Romagna e parte della Liguria entro la mattinata di domenica. Residui fenomeni interesseranno le Alpi carniche, ma a seguire il sole tenderà a splendere anche su questi settori garantendo così una parte finale del week end ad ampi tratti stabile e soleggiata. Poche variazioni invece sul resto d’Italia dove altresì le temperature massime tenderanno a mantenersi stazionarie intorno ai +25°C con punte di qualche grado in più sulle regioni ioniche dell’estremo meridione. La ventilazione subirà un generale rinforzo dai quadranti nord orientali e i mari risulteranno localmente mossi o molto mosso l’alto Adriatico. Nella pagina successiva faremo invece un accenno a come potrebbe iniziare la prossima settimana.