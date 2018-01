Meteo / l’instabilità sarà ancora protagonista in Italia con piogge sparse e neve sulle Alpi a quote medio alte.

METEO / locali piogge in Italia con neve sulle Alpi a quote medio alte – 03 gennaio 2018 – L’instabilità non abbandondonerà l’Italia nelle prossime ore e neanche nei prossimi giorni, con piogge e neve che sono le protagoniste di questo inizio di gennaio molto dimanico sotto il profilo meteo –>guarda qui. Domani in particolare, molte nubi copriranno i cieli dell’Italia: se in molte zone il tempo rimarrà asciutto, condizioni meteo ancora instabili potranno caratterizzare la giornata soprattutto tra Toscana, Umbria, Campania e Calabria, così come sulle Alpi –>clicca qui. Sulle prime regioni le piogge bagneranno sia le ore diurne che quelle serali, mentre sull’arco alpino cadrà la neve fino a quote medio alte a causa dell’aumento sensibile delle temperature.Guardate allora di seguito il video con tutte le previsioni meteo dettagliate sull’Italia per la giornata di domani, giovedì 04 gennaio:

