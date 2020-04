METEO – Locali TEMPORALI in arrivo nel WEEKEND di PASQUA, ecco dove colpiranno

Fase molto statica sull’Italia ormai da diversi giorni a questa parte

Come è ormai evidente, da molti giorni in Italia si è aperta una fase di prolungata stabilità, con tempo generalmente stabile a parte qualche rara eccezione e temperature miti degne del clima primaverile inoltrato. Questi giorni hanno seguito i primissimi giorni del mese di aprile in cui, grazie alla presenza del freddo di matrice artica, le temperature apparivano piuttosto basse e tipiche quantomeno del periodo tardo invernale, non togliendo tra l’altro che si veniva da un paio di giorni (quelli di fine marzo) di neve a bassissima quota. Oggi le temperature sono invece nettamente superiori alla media del periodo, sui cui valori registrati abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale.

Nei giorni trascorsi disturbi in Sicilia a causa di una circolazione secondaria

Nei giorni trascorsi era capitato che in alcune zone del sud Italia e soprattutto in quelle della Sicilia la nuvolosità fosse piuttosto estesa, in grado di portare persino qualche pioggia localizzata che tuttavia ha apportato al suolo accumuli al limite della trascurabilità. Questo a causa di una circolazione secondaria proveniente da una perturbazione insistente ormai da diversi giorni sul Mediterraneo orientale, responsabile tra l’altro di un generale contenimento delle temperature che ha riguardato non solo in questo caso la Trinacria, ma un po’ tutte le regioni meridionali.

Weekend primaverile, ma attenzione all’ondulazione della corrente a getto

Il prossimo fine settimana ormai imminente, trascorrerà all’insegna della prevalente stabilità, grazie all’insistenza con cui l’Anticiclone rivestirà ancora gran parte del Mediterraneo. Attenzione però, perché il quadro sinottico sembrerebbe assumere comunque una maggior dinamicità: una improvvisa e repentina ondulazione della corrente a getto verso meridione, permetterà l’infiltrazione di correnti instabili sulla nostra Penisola, che genereranno qualche locale temporale, vediamo quando di preciso e dove.