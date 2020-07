METEO – LUGLIO e AGOSTO con caldo record o con temporali refrigeranti? Ecco la tendenza per l’ESTATE 2020

Meteo: Luglio e le prossime vacanze estive

Entriamo nel vivo della stagione estiva con il mese di Luglio, ma quale tendenza meteo per i prossimi giorni e per le prossime settimane sull’Italia? Sole o temporali? In questo momento sul Paese troviamo sole prevalente e clima estivo ma senza eccessi di caldo con le temperature contenute nei 35°c, salvo che per un rapido passaggio temporalesco atteso tra la serata e la nottata su queste regioni, le condizioni meteo in Italia si manterranno stabili e all’insegna del bel tempo grazie all’anticiclone delle Azzorre dominante nel Mediterraneo.

Evoluzione meteo mese di Luglio

L’anticiclone delle Azzorre risulta ben esteso in oceano Atlantico tende verso l’Europa e il Mediterraneo mentre le correnti perturbate di matrice atlantica transitano oltre le Alpi. Durante il prossimo weekend un abbassamento del flusso atlantico potrebbe generare qualche disturbo in più sulle regioni alpine, prealpine e sulle alte pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. Tutto sommato il mese di Luglio procederà senza grandi novità e con il clima caldo ma senza pericolosi eccessi di caldo afoso.

Tendenza meteo per il mese di Agosto

Stando alle ultime uscite da parte dei principali modelli stagionali, per agosto 2020 non ci attendiamo anomalie termiche da record con valori di poco sopra media soprattutto su Europa centro-occidentale e Balcani. Questo farebbe presupporre la presenza di anomalie positive di pressione soprattutto tra Atlantico e settori occidentali del continente con condizioni meteo per lo più stabili. Caldo in Italia per agosto 2020 ma non da record differentemente da come siamo stati abituati nell’ultimo millennio.